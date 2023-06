Es alucinante: el truco para activar el ‘súper Alexa’ que nunca hubieras imaginado para qué sirve

Como sabrás, los dispositivos Alexa son capaces de mucho. Éstos altavoces inteligentes se han convertido en un accesorio más de muchos hogares, ya que ofrecen multitud de funciones útiles. Pero quizás lo que no sabías es que existe un modo súper Alexa, al cual puedes acceder introduciendo un código que vamos a darte. No te pierdas cuáles son los secretos de este modo.

Modo súper Alexa: qué es y cómo se activa

Como sabrás, muchos dispositivos cuentan con los denominados huevos de Pascua, que también es posible encontrar en programas informáticos. El modo súper Alexa es uno de ellos, y en un principio, proporciona acceso a una serie de funciones avanzadas. Pero el problema es activarlo. No te preocupes, para poder hacerlo solamente deberás seguir esta secuencia y ya lo tendrás hecho.

Acércate a tu dispositivo Alexa, o bien, abre la aplicación de tu dispositivo móvil. Ahora, di esta secuencia que encuentras aquí debajo con voz alta y clara:

«Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start».

Si lo has dicho correctamente, el aparato lo va a anunciar y te dirá que comienza descargar una serie de actualizaciones. Sin embargo, no te vengas arriba tan pronto, el modo súper Alexa no es más que una broma y no sirve absolutamente para nada. Sí, lo que lees. Un pequeño juego por parte de los desarrolladores que el único cometido que tiene es asombrar a tus visitas o a los niños, o bien, que se corra la voz. Pero Alexa es totalmente funcional sin necesidad de hacer ningún tipo de truco. El modo súper Alexa no proporciona ninguna funcionalidad nueva a tu altavoz inteligente, pero por pasar un momento divertido puedes probarlo.

La magia de Alexa a tu alcance

Los dispositivos Alexa ha supuesto una auténtica revolución a la hora de domotizar tu vivienda. Es un conjunto de altavoces y pantallas inteligentes que posibilita interactuar con ellos mediante la voz, proporcionando información, como la meteorológica, conocer la hora, la temperatura o responder a muchísimas preguntas, pero además, posibilita apagar y encender bombillas, vigilar tu casa o poner música entre otras.

Puedes hacerte tu dispositivo desde poco más de 40 € si escoges uno de tercera generación, pero si tienes en mente comprarte uno de estos dispositivos inteligentes, te recomendamos esperar hasta el mes de julio. La razón es muy simple, en esa fecha comenzarán las ofertas durante un par de días en los Amazon Prime Days, y los altavoces y dispositivos Alexa suelen rebajarse de precio de manera notable. Por tanto, si buscas uno y no tienes demasiada prisa, permanece atento porque podrás conseguirlo a un precio muy económico en menos de un mes.