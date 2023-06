Se acabó el comprarte otro móvil: ya puedes reparar tus móviles por ti mismo en España

¿Imaginas poder realizar reparaciones sencillas en tu móvil? Sí, tal y como podías hacer a principios de 2000. Samsung ya ha puesto en marcha su servicio Self-Repair, que permite en colaboración con la web iFixit, efectuar reparaciones sencillas. Esta es la info que necesitas si deseas reparar algún móvil Samsung.

Ponte manos a la obra con Samsung

Hay que reseñar que la razón de ser de este programa es que puedas reparar tus móviles siempre y cuando se encuentren fuera de garantía. Si estando dentro del periodo abordas tú la reparación la garantía queda anulada.Algunas reparaciones disponibles son la de cambiar la pantalla, el cristal trasero o cambiar el puerto de carga. Pero el programa también se extiende a algunos ordenadores portátiles como el Galaxy Book Pro 360.

Lo mejor de todo es que puede acceder a las guías de reparación para saber cómo es el trabajo de debes ejecutar, así como las herramientas necesarios y las piezas necesarios. Los móviles que se pueden reparar mediante este programa son los Galaxy S20, S21 y S22, y los ordenadores Galaxy Book Pro y Pro 360 de 15 pulgadas.

En todo momento, y gracias a iFixit, dispones de material en vídeo sobre cómo efectuar la reparación y como son los pasos. De esta manera, vas a tenerlo todo muy detallado. Si eres un poco manitas, puedes ahorrarte bastante dinero y dejar tu dispositivo como nuevo. Además, estarás evitando llevar tu teléfono al servicio técnico y ganarás tiempo.

Pero ya se sabe, hay reparaciones que pueden ser complejas, por lo que si tienes dudas sobre cómo ejecutarlas, lo mejor es no arriesgarse. Si la reparación no sale bien, la marca no se hace responsable de lo que puedes causar. En el caso de que tengas dificultades, lo mejor es acudir al servicio técnico para que sean ellos los que se encarguen de afrontar esa reparación.

Una de las razones que ha llevado a Samsung a implementar este programa es favorecer la sostenibilidad y provocar que los usuarios minimicen el impacto ambiental. Poder aprovechar durante más tiempo un dispositivo evita agotar más recursos y dejar una huella de carbono más elevada.

Esto va en consonancia con la normativa aprobada recientemente por la Unión Europea, que ha dado indicaciones a los fabricantes a la hora de diseñar dispositivos. Estos deberán tener una batería extraíble, de tal forma que el usuario pueda sustituirla cuando se deteriore sin necesidad de acudir a un SAT para realizar este cambio. esta norma entrará en vigor en 2027.