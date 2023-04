5 sencillos trucos para proteger tu móvil del calor

La llegada de las altas temperaturas es una realidad, y los dispositivos móviles sufren muchísimo con ellas. Muchas veces, por puro descuido, nos encontramos con un mensaje de alerta de alta temperatura en la pantalla. Pon tu teléfono a la sombra y no lo utilices hasta que desaparezca, pero evita esa situación con estos trucos efectivos para evitar que tu teléfono móvil se caliente.

Protege tu móvil del calor

Durante el verano, no es mala idea buscar una funda más delgada o que no aporte tanto calor al dispositivo. Este accesorio siempre da una protección necesaria, pero en muchos casos hace que la temperatura de teléfono aumente. Puedes encontrar fundas más delgadas que quizás eviten ese calentamiento excesivo.

De la misma manera, a la hora de cargar el móvil siempre es recomendable quitar la funda para hacerlo. Cuando estamos cargando el teléfono, es habitual que este tome más temperatura, y la funda evita que se disipe. Si te acostumbras a esto, estarás evitando un calentamiento que no le conviene al teléfono.

Referido a la carga, siempre insistimos en la necesidad de utilizar cable y cargador de calidad. Aquellos que hayamos podido comprar en un bazar y que no tengan las debidas garantías, aumentan exponencialmente la posibilidad de calentamiento. Por tanto, utiliza los accesorios originales que trae tu teléfono o bien adquiere alguno que cuente con buenas valoraciones y que permita un flujo de energía constante y sin sobresaltos.

Establecer una labor de vigilancia sobre donde dejamos el teléfono ayudará a que se mantenga en buenas condiciones. Nunca es buena idea dejar lo que salpicadero del coche mientras vamos conduciendo, el calor no tardará en hacer efecto y, además, no es un sitio nada seguro para ponerlo en caso de accidente, ya que se convierte en un proyectil. Mucho mejor llevarlo en el bolso o en una mochila antes que en el bolsillo, ya que el calor que desprende nuestro cuerpo puede ser perjudicial.

Por último, una de las opciones más sensatas para evitar el sobrecalentamiento es realizar pausas más frecuentes con respecto a su uso. Si eres de esos que de maratones de series en el móvil o se pone a jugar y ya no conoce el fin, ten en cuenta el trabajo que está haciendo el procesador o la pantalla para proporcionarte entretenimiento.

Haz descansos más frecuentes no solo le vendrá bien al teléfono móvil por el calor, sino que lo agradecerás tú. Siempre decimos que nos encanta la tecnología, pero disfrutar de momentos de ausencia total de ella es algo que no tiene precio. Y no olvides permanecer fresco, hay soluciones que cuestan muy poco.