Tu compañero ideal para el verano es este ventilador de mesa USB ¡ahora por menos de 19€!

El verano está a la vuelta de la esquina y los termómetros están subiendo a un ritmo más acelerado que nunca. Combatir el calor suele implicar recurrir a soluciones como el aire acondicionado, y eso al final se traduce en pagar grandes facturas de luz. Pero, ¿y por qué no probar con alternativas como un buen ventilador? Lo que te traemos va en esa línea, maximizando el ahorro y la frescura con un ventilador de mesa que te puede acompañar a cualquier parte y refrescarte como nadie gracias a la idea de OCOOPA, marca especialista en radiadores portátiles.

Suyo es este Ventilador de mesa USB que está de oferta en Amazon por tiempo limitado. Tiene un descuento del 25% que deja su precio en solo 18,69 € para que te ahorres casi 7 € en su compra. Ahorras no solo al hacerte con él, sino también al usarlo, gracias a su método de funcionamiento. Aunque no vamos a adelantar más detalles. ¿Quieres comprobar por qué es una compra ideal para el verano que se avecina? Pues lo único que tienes que hacer es seguir leyendo.

Comprar en Amazon por ( 24,99 € ) 18,69 €

Este Ventilador de mesa USB de la marca OCOOPA se centra en cumplir todo lo que se espera de un producto de este tipo. Mide tan solo 9 x 16 x 16 centímetros y tiene peso pluma, pero a pesar de ser tan ligero y pequeño, ofrece hasta 3 velocidades diferentes con las que te permite escoger el aire y el frescor que quieras en todo momento. Además, al ser USB, puedes conectarlo a cualquier cargador de móvil o incluso a otros aparatos con puerto para que funcione.

No necesita enchufe y te lo puedes llevar a cualquier parte. No solo es el compañero de oficina ideal para el verano, también puede ser la compañía perfecta para cualquier viaje que tengas que hacer, para acampadas o cualquier otra cosa. ¿Lo mejor de todo? Que no solo enfría, también lo hace de forma silenciosa, con un índice de ruido que no supera los 45 dB a su máxima velocidad y una sujeción garantizada con las 4 gomas de su pedestal.

Sin vibraciones, sin ruidos, sin peso y sin calor. Todo eso es lo que te ofrece este pequeño ventilador USB de viaje que te puedes llevar ya a casa a su precio más bajo gracias a esta oferta limitada de Amazon. ¿Te vas a resistir?

