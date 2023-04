Si el calor aprieta, SPC te invita a conocer estas propuestas

Este año, el calor se ha adelantado y ya estamos sufriendo los efectos. Es el momento de pensar en soluciones prácticas y que no tengan un efecto negativo en la factura eléctrica. SPC, la marca española de electrónica de consumo y dispositivos smart, lanza tres nuevos modelos de ventiladores inteligentes ultrasilenciosos. La nueva generación de dispositivos CONFORTO es hasta un 15% más silenciosos, no solo que la generación anterior, sino que otros modelos de las principales marcas disponibles actualmente en el mercado. El verano se acerca y ya son muchas las familias que empiezan a equipar sus hogares para no pasar calor y disfrutar del mayor confort posible con el uso, prácticamente imperceptible, de estos ventiladores. Por eso, estos modelos ya están disponibles en preventa con un descuento de 20 euros sobre el precio oficial de cada uno para todas aquellas reservas realizadas hasta el próximo 7 de mayo.

La propuesta de SPC contra el calor

Esta tercera generación llega en tres modelos muy versátiles que se adaptan a todo tipo de espacios y de techos: los renovados SPC CONFORTO DC LITE 2 (la luminaria más potente en un cuerpo compacto) y SPC CONFORTO DC MAX 2 (máxima potencia para estancias de mayor tamaño), y el innovador SPC CONFORTO DC NATURE (aspas de madera natural de gran diámetro). Esta familia de dispositivos smart aúna diseño y prestaciones como varias velocidades de uso, lámpara con luz regulable en temperatura y la posibilidad de elegir el sentido del giro de las aspas, lo que adaptará el ventilador a temperaturas cálidas (refrescando la habitación) o frías (conservando y distribuyendo mejor el calor). Además, todos ellos incorporan motor DC, más eficiente energética y económicamente que los motores AC.

Asimismo, los nuevos modelos tienen 4 modos de uso: normal, brisa (que disminuye la intensidad de rotación de las aspas para generar un suave flujo de aire), natural (que oscila la intensidad entre el mínimo y el máximo para simular, así, el viento natural) y sueño (que reduce al máximo el ruido para que puedas utilizarlo durante toda la noche). Son ventiladores inteligentes un 15% más silenciosos que cualquier modelo de la competencia, uno de los objetivos de SPC al diseñar sus tres modelos para este verano.

Además, con la app SPC IoT, el usuario puede sincronizar rápidamente el ventilador con un móvil y configurar todas las opciones necesarias para que estos dispositivos smart home trabajen para proporcionar un total confort. No obstante, los tres modelos incluyen mando a distancia para controlar sus funciones principales sin necesidad de un smartphone, y se sincronizan con los principales asistentes de voz del mercado para que sea aún más cómodo, rápido y fácil manejar el dispositivo.

SPC CONFORTO DC LITE 2

El ventilador inteligente SPC CONFORTO DC LITE 2 es el modelo más compacto de los tres con la fuente de luz más potente de todas, una combinación perfecta para dotar de gran funcionalidad este modelo. Está concebido principalmente para estancias de hasta 20 metros cuadrados que buscan más iluminación y una temperatura siempre confortable.

De líneas redondeadas y aspas ABS que abarcan un diámetro de 120 cm., su foco de luz maximizado es la solución perfecta para aquellos que necesiten un aporte extra de luminosidad en estancias u oficinas de tamaño medio y pequeño. Incorpora luz LED de 24W y 2160 lúmenes, convirtiéndose así en el modelo con mayor luminaria de la serie CONFORTO. Igualmente, cuenta con tres tonos configurables a elegir entre frío, neutro o cálido por lo que, además de recibir un gran haz de luz, esta sea de la temperatura que realmente necesites.

Su motor de 42W de potencia ofrece 6 velocidades y es ultrasilencioso (entre 20 y 43 decibelios) y de bajo consumo lo que, unido a sus cuatro modos de funcionamiento (normal, sueño, natural y brisa), permitirá utilizarlo tanto de día como de noche.

SPC CONFORTO DC MAX 2

Para quienes buscan potencia por encima de todo, SPC CONFORTO DC MAX 2 es la respuesta. Un plus de eficacia, gracias a su motor DC de 43W, ideal para enfriar cualquier habitación sin añadir ruido, dado que cuenta con un motor silencioso que funciona entre 21 y 43 decibelios, en función de la velocidad seleccionada, similar al sonido que hace un frigorífico moderno.

Pensado para estancias de más de 20 metros cuadrados y con aspas en material ABS que ocupan un diámetro total de 132cm., cuenta asimismo con 6 velocidades y los 4 modos de uso comunes a toda la serie.

Además, este modelo incorpora una luz LED de bajo consumo de 18W y 1620 lúmenes, que puede adoptar uno de los 3 tonos disponibles en los tres ventiladores.

SPC CONFORTO DC NATURE

La familia de ventiladores inteligentes de SPC crece con el nuevo CONFORTO DC NATURE, fabricado en madera natural para combinar funcionalidad, diseño y sostenibilidad.

Este modelo tiene aspas de gran tamaño (diámetro de 132cm), lo que permite su instalación en estancias de cualquier tamaño, incluso las más grandes, como pueden ser salones, dormitorios o salas de estudio de más de 20 metros cuadrados sin que se vea afectada su eficiencia. Además, al estar fabricadas en madera natural de color roble, no solo son más fáciles de conservar y limpiar, sino que aportan a la estancia un diseño cuidado, elegante y moderno.

SPC CONFORTO DC NATURE incluye motor DC de 35,5W con 6 velocidades de uso. Este dispositivo está diseñado bajo parámetros de eficiencia y ahorro energético, de hecho, es el modelo que realiza un menor consumo energético de la nueva gama de SPC, en línea con la apuesta de la marca por dispositivos más sostenibles.

Al igual que el resto de productos de la serie CONFORTO, incorpora luminaria. En esta ocasión, se trata de una lámpara LED de bajo consumo de 18W y 1620 lúmenes con tres tonos de color seleccionables: frío, neutro o cálido.

Además, cualquier usuario podrá instalar estos tres modelos donde quiera sin ayuda profesional o externa, dado que el dispositivo viene premontado. Con el motor y la tija ensamblados, tan solo hay que anclar el soporte de techo, colgar el ventilador y colocar tulipa y aspas. Gracias a sus dos barras de sujeción con tamaños diferentes incluidas, se podrá colocar a la altura deseada e incluso en techos abuhardillados de hasta 13º de inclinación.

Actívalos a distancia, selecciona el modo y el sentido del giro, crea escenarios personalizados y mucho más desde la app SPC IoT

Estos tres nuevos ventiladores son dispositivos funcionales, atractivos y potentes, con opciones para todas las necesidades y con la posibilidad de configurarlos al gusto de cada persona. Gracias a la app SPC IoT, el usuario podrá encenderlos y apagarlos a distancia, ajustar su modo de uso y velocidad, y personalizar el tono de la luz, entre otras opciones. Además, en la app se puede configurar la sincronización del ventilador con los asistentes de voz de Amazon Alexa y Google Assistant, a través de los cuales podrás controlar sus principales funciones.

La app también incorpora función temporizador que permite mantener el ventilador en funcionamiento entre 1 y 8 horas. Pasado el tiempo deseado, el ventilador se apagará automáticamente.

Adicionalmente, la aplicación da la posibilidad de crear escenarios a medida para programar el tiempo de funcionamiento del dispositivo en función de sus gustos o necesidades. Por ejemplo, puede configurar unas horas de encendido y apagado del ventilador distintas para los días laborables y los festivos. Esta funcionalidad es muy útil también en verano, cuando deseamos refrescar el espacio antes de llegar a nuestra casa o negocio o queremos programarlo para que refresque durante unas cuantas horas la habitación en las noches más calurosas de estío sin tener que levantarnos a encenderlo.

Con la app SPC IoT también se puede configurar la opción que permite elegir el sentido en el que giran las aspas para refrescar o calentar la estancia (modo verano o invierno). Si estas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, el ventilador generará esa brisa que necesitamos en días de calor. Sin embargo, el giro en sentido horario está recomendado para el invierno, puesto que succiona el aire caliente que genera la calefacción y lo redistribuye por la habitación desde arriba y hacia los lados, sin expulsar una corriente que genere sensación de frío. De este modo, los ventiladores de SPC se pueden utilizar durante todo el año para mantener siempre una temperatura adaptada a nuestros deseos, necesidades y bienestar.

Precio y disponibilidad

SPC ofrece ya en preventa estos ventiladores IoT con 20 euros de descuento sobre el precio de cada modelo para reservas realizadas hasta el 7 de mayo.