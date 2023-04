Las apps imprescindibles para alérgicos al polen

Con una primavera calurosa encima, aunque con ausencia de precipitaciones, los alérgicos están echándose a temblar. Es el momento de conocer cuáles son aquellas apps imprescindibles para las personas con alergia al polen. De esta manera, podrán evitar aquellas zonas en las que el polen está haciendo de la suyas y saber en todo momento, cuáles son los lugares con mayor concentración de este alérgeno.

Apps imprescindibles para alérgicos

Air Matters

Esta aplicación permite conocer la calidad del aire en más de 180 países del mundo. Es capaz de mostrar pronósticos sobre el polen para todo el continente europeo y los Estados Unidos. De la misma manera, ofrece notificaciones sobre la calidad del aire en tiempo real. Una aplicación realmente interesante y que es de cabecera para los alérgicos. Descárgala en iOS y en Android.

Polen Control

Una aplicación muy útil que permite conocer cuál es la distribución de los diferentes alérgenos que hay por una zona de influencia. Pero tiene una opción muy valiosa, que es la de poder hacer un informe que podrás entregar a tu especialista en caso de necesidad. Cuando los niveles de un ponen en concreto son muy elevados, te manda una notificación a tu teléfono. Está impulsada por la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica. Descárgala en iOS y en Android.

Niveles de Polen

Similar a la anterior, mide en tiempo real el nivel de polen de 85 estaciones repartidas por toda la península ibérica, incluyendo Andorra y Portugal. Solamente está disponible para dispositivos Android, sin embargo, es ligera de manejar y su funcionamiento es muy sencillo. Imprescindible si el polen es un elemento que te daña.

Pollen+

Finalizamos con una aplicación que indica en una tabla cuáles son los niveles de polen en tu zona. Bastará un simple vistazo para que puedas comprobar cuáles son aquellos lugares que debes evitar. Si no quieres comenzar a encontrarte mal. El único inconveniente es que no se encuentra todavía en castellano, sin embargo, esto no es ningún inconveniente, ya que su interfaz cómoda, agradable y muy visual no supondrá ningún tipo de impedimento para ti. Descárgala en Android.

Evitar la exposición al polen es la principal pauta para que puedas encontrarte en buenas condiciones. Estas apps para alérgicos al polen son ideales para evitar correr cierto tipo de riesgos y que tengamos que finalizar en el centro de salud o buscando una medicación de urgencia para paliar esos síntomas tan molestos.