5 apps que te ayudarán a ponerte en forma de cara a primavera

Ha llegado el momento de tomar mejores hábitos y hacer que tu cuerpo se muestra como tu deseas. Si ayer te mostrábamos una serie de apps para poner en orden tu alimentación, hoy pasamos al cuidado del cuerpo. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil, porque el esfuerzo debes hacerlo tú. Pero de lo que no cabe duda es que son una guía para ir consiguiendo una mejora en tu salud física. Merece la pena intentarlo, así que ponte manos a la obra de cara a la primavera.

5 apps para ponerte en forma

Una de las más indicadas es Strava, una aplicación muy conocida que registra tus entrenamientos. Lo mejor de ella es que cuanta con una gran comunidad de usuarios, por lo que es sencillo que te encuentres a amigos en ella y así ver sus entrenamientos. No pienses que Strava es solo para atletas que corren a 3,50 el kilómetro. Quizás sea un buen estímulo para ponerte la ropa deportiva y comenzar a marcar tus rutas, compararlas con el paso del tiempo y ver cómo son tus progresos. La tienes disponible en iOS y en Android.

No me cansaré de recomendarte Apple Fitness + si eres usuario de esta marca. Es un completo entrenador personal con el que tienes acceso a multitud de planes de entrenamiento guiado en video. Ideal para evitar el sedentarismo, cuentas con la ventaja de poder hacer la mayoría de ejercicios en casa. Apple Fitness + tiene un precio de 9,99 euros al mes, si bien piensa que puede incluso ser un sustituto al gimnasio. Al comprar un dispositivo Apple dispones de 3 meses gratis de la aplicación. La propia app se presenta de forma nativa en tu dispositivo. No se encuentra disponible para Android.

7 Minute Workout es la aplicación perfecta si tienes poco tiempo y quieres hacer ejercicios rápidos pero efectivos. Basada en la ciencia del entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT), proporciona rutinas de 7 minutos que puedes realizar en casa sin necesidad de equipo especial. Es ideal para principiantes o para aquellos que buscan incorporar ráfagas cortas de ejercicio físico en su día a día. Disponible en iOS y en Android.

Las marcas de ropa deportiva también tienen apps específicas de entrenamiento, como es el caso de Nike Training Club. Ofrece una amplia variedad de entrenamientos guiados por expertos, que se adaptan a diferentes niveles de fitness y objetivos. Desde yoga hasta entrenamientos de alta intensidad, esta app te permite personalizar tu plan de entrenamiento y seguir motivado para que puedas conseguir tu objetivo. Disponible en iOS y en Android.

Finalizamos con Fitbit, que va más allá de ser solo una aplicación para usuarios de dispositivos de la marca, esta app ofrece seguimiento de actividad, ejercicios, alimentación y peso. Incluso sin un dispositivo Fitbit, puedes utilizarla para registrar tus entrenamientos y monitorizar tus progresos. Ofrece programas personalizados y seguimiento de tus avances, lo que la hace ideal para mantener la motivación. Destaca por ser muy completa. Disponible en iOS y en Android.

Cualquiera de estas apps para ponerte en forma va a ayudarte a conseguir tu objetivo de mejorar tu salud, y en consecuencia, tener un físico mucho más armonizado. Incorporara el ejercicio en tu vida es algo que solo tiene beneficios.