¿Quién no recuerda juegos para ordenador o máquina recreativa que nos dejaron huella? A bote pronto, PAC-MAN es uno de ellos. Nos traen a nuestra memoria tardes inolvidables de entretenimiento. Nos parecían auténticas maravillas, y si así era es porque todavía conservan la magia. Así que, es el momento de volver a descubrir 4 juegos míticos retro que puedes volver a jugar en tu dispositivo móvil. No pierdas detalles sobre cómo te puedes hacer con ellos.

4 juegos retro para móvil que cautivan en 2021

PAC-MAN

Ocupa el primer lugar por antonomasia. El comecocos, tal y como era conocido aquí, tenía una mecánica muy sencilla y esta no era otra que la de comer todos los puntos posibles y evitar que los fantasmas hicieran lo propio contigo. A medida que iba pasando de fase, esta se complicaban cada vez más, pero no cabe duda de que por su sencillez se logró hacer un hueco en nuestros corazones.

Tetris

Desde Rusia vino el primer juego de bloques que consiguió cautivar nuestra atención. Ya no solo era un auténtico pasatiempos, sino que conseguía ponerte a mil a medida que la velocidad de los bloques aumentaba. Es un juego retro que nunca pasará de moda, porque el sabor de lo añejo no sigue cautivando.

Sonic the Hedgehog™ Classic

Este erizo, casi tan popular como Super Mario, ha dado momentos épicos a los jugadores más empedernidos. Hay que reconocer que la estética del juego no tiene parangón, pero se trata de un desarrollo muy divertido que puedes ahora disfrutar en tu dispositivo móvil. Lo mejor, que puedes hacerlo totalmente gratis.

SPACE INVADERS

En España tenemos un nombre muy particular para denominar a este juego, el de los marcianitos. Simple como el solo, pero trepidante y que ha proporcionado horas y horas de diversión en salones recreativos. No cabe duda de que se trataba de lo más avanzado de la época, pero eso no quita para que pueda volver a llenar de vida tu dispositivo móvil.

Estos juegos retro siguen teniendo algo que nos hace especiales. ¿No crees que es el momento de volver a disfrutar de ellos aunque ya peines canas? Son la muestra más clara de que cuando hay un producto de calidad, es inalterable al paso del tiempo avance de la tecnología.