Los fabricantes de puertas automáticas coinciden y lo dejan claro: este fallo en el carril puede hacer trabajar de más al motor

Ese pequeño ruido de arrastre que aparece al abrir la puerta automática del garaje no siempre es una simple molestia. Si la hoja corre con resistencia, se frena en un punto concreto o parece ir mucho más ligera en un sentido que en otro, conviene revisar el conjunto antes de culpar directamente al motor.

Y aquí hay un detalle que es bastante importante. La documentación técnica de varios fabricantes coincide en que una puerta corredera necesita un carril bien colocado sin obstáculos y con un movimiento suave. De lo contrario el automatismo tendrá que vencer una resistencia que sencillamente no debería estar ahí.

El carril es de lo más importante y el nivel de burbuja da algunas pistas

En una puerta corredera, el motor genera el movimiento, pero no debería cargar con el peso de toda la estructura. El manual técnico de CAME indica que entre el piñón del motor y la cremallera debe existir una pequeña holgura, de entre uno y dos milímetros, precisamente para impedir que el peso de la puerta descanse sobre el automatismo.

Nice es todavía más explícita al hablar del carril. En su documentación para puertas correderas señala que debe estar bien fijado, recto, nivelado y libre de obstáculos. También nos cuenta que unas ruedas o guías mal colocadas pueden generar resistencia durante el recorrido.

Aquí entra en juego unade las herramienta de las de toda la vida. Un nivel de burbuja puede servir para hacer una primera comprobación visual del carril, siempre con la alimentación eléctrica desconectada y sin desmontar el motor ni intentar reparar nada.

Se puede colocar en distintos puntos del recorrido para detectar cambios evidentes en la nivelación. Pero hay otra prueba incluso mejor. Tras desbloquear manualmente el automatismo siguiendo las instrucciones de su fabricante, la puerta debería poder desplazarse sin enganchones ni zonas que exijan claramente más fuerza.

Muévela a mano y no cambies solo el motor

Nice recomienda precisamente comprobar manualmente todo el recorrido y verificar que no exista ningún atasco o causa de resistencia. Es una prueba sencilla. Si empujar la puerta con la mano cuesta mucho más en una zona concreta, algo merece una revisión profesional.

Somfy también presta especial atención al montaje. Su guía oficial del Slidymoove 300 pide comprobar que la placa y el motor estén nivelados y establece una separación de dos milímetros entre la cremallera y el piñón. Pequeños ajustes, sí, pero bastante importantes para que todo trabaje como debe.

Un ruido nuevo, tirones, un desplazamiento más lento o una puerta que funciona mejor en un sentido que en otro justifican una inspección. Eso no significa que el carril sea siempre el culpable. También pueden existir problemas en las ruedas, las guías, la cremallera, el propio automatismo o la instalación eléctrica.

La documentación técnica oficial consultada se ha publicado en los manuales de instalación de Nice, Somfy y CAME.