Google lo deja por escrito: Android Auto ya exige Android 11 para conectar el móvil por cable y los teléfonos con Android 10 se quedan fuera

Google ha subido el requisito mínimo de Android Auto para usarlo con cable. Su página oficial de ayuda pide ahora un móvil con Android 11 o posterior. A finales de septiembre de 2026 todavía bastaba con Android 9, así que los teléfonos que se quedaron en Android 10 salen de la lista oficial.

El cambio aparece en la ficha «Empezar a utilizar Android Auto», donde Google enumera lo necesario para llevar el móvil a la pantalla del coche. La versión archivada el 1 de octubre aún decía Android 9.0 (Pie). En la del 21 de octubre ya figura Android 11.

Para muchos conductores el aviso tiene consecuencias prácticas. Android Auto viene integrado en el propio teléfono y no se descarga aparte. Por eso la versión del sistema decide si el coche reconoce el móvil al enchufarlo.

Android 11 también por cable

En el apartado del cable USB, Google pide «un teléfono que tenga Android 11.0 (Red Velvet Cake) o una versión posterior y un plan de datos activo». También hacen falta un coche compatible y un cable USB de buena calidad.

La conexión inalámbrica ya exigía Android 11 desde antes. Según la página, «la proyección inalámbrica es compatible con cualquier teléfono con Android 11.0», siempre que el móvil tenga wifi de 5 GHz. En la Unión Europea el teléfono debe cumplir además requisitos normativos extra para usar esa banda, y los Pixel 3 y posteriores ya los cumplen, recuerda Google.

Con esta actualización, las dos formas de conexión quedan en el mismo listón. La ficha mantiene otra exclusión: Android Auto no funciona en los móviles con Android (edición Go), la versión ligera para la gama de entrada.

De Marshmallow a Red Velvet

Las copias de la página guardadas en el Internet Archive muestran cómo ha ido subiendo el mínimo. En marzo de 2022 bastaba con Android 6.0 (Marshmallow). En noviembre de ese año Google ya pedía Android 8.0 (Oreo), y en agosto de 2024 el listón pasó a Android 9.0 (Pie).

Mientras tanto, la conexión sin cable tuvo sus propias excepciones. La ficha de 2024 admitía los móviles de Google o de Samsung con Android 10, además de los Galaxy S8, Galaxy S8+ y Note 8 con Android 9. En la versión de agosto de 2026 esa lista ya no estaba.

El salto de ahora es más grande que los anteriores. Google pasa del 9 directamente al 11, de modo que Android 10 pierde el sitio que tenía.

Siete años después de Android 10

Google lanzó Android 10 el 3 de septiembre de 2019. Lo anunció en la entrada «Welcoming Android 10!» de su blog para desarrolladores, con los Pixel como primeros móviles en recibirlo.

Android 11 salió un año después, el 8 de septiembre de 2020, según el anuncio de su versión final. La página de Android Auto lo llama ahora por su nombre interno, Red Velvet Cake.

Los móviles afectados son los que recibieron su última gran actualización con Android 10. Hasta el 1 de octubre cumplían el requisito del cable. Tres semanas después, la página ya los deja por debajo.

Google presenta las novedades de Android Auto y de los coches con Google integrado en The Android Show: I/O Edition. Vídeo: Android

250 millones de coches compatibles

El cambio llega en un año de mucho movimiento para la plataforma. En mayo, Guemmy Kim presentó la nueva generación de Android Auto en el blog oficial de Google. Kim es directora sénior de Producto y Experiencia de Usuario de Android para coches.

Aquella versión trae diseño renovado, navegación en 3D, vídeo con el coche aparcado y más funciones de Gemini. En la misma entrada, Kim cifra en «más de 250 millones» los coches compatibles con Android Auto que circulan hoy. Google no detalla cuántos de esos conductores usan todavía un móvil con Android 10.

OKdiario ya contó el fin del Asistente de Google en favor de Gemini, otro cambio en el software de Google.

La versión instalada lo decide

Comprobarlo lleva unos segundos. En los ajustes, dentro de la información del teléfono, aparece la versión de Android instalada. Si pone 10 o menos, el móvil ya no cumple el requisito que publica Google.

Si el fabricante ofrece Android 11 o superior, actualizar resuelve el problema. Cuando no hay actualización, la vía oficial es cambiar de teléfono, como pasó en 2024 con los móviles que se quedaron en Android 8. Y conviene revisar si el móvil está a punto de quedarse obsoleto por otros motivos.

Sin fecha para el corte

La página de ayuda indica el requisito, pero no dice cuándo dejarán de conectarse los móviles con Android 10 que aún funcionan. En la ficha no figura ningún calendario de retirada.

Tampoco hay una cifra oficial de cuántos teléfonos activos siguen en Android 10. Sin ese dato, el número de conductores afectados queda en el aire. Y la ficha puede volver a cambiar en las próximas semanas.

Los requisitos se han publicado en la página de ayuda de Android Auto de Google, consultada el 2 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Google.