Adiós confirmado al Asistente de Google en Android: Google pone fecha al final y Gemini tomará el control en septiembre

Google comenzará a quitar los accesos al Asistente de Google el día 4 de septiembre de 2026 tanto en móviles como tabletas Android. La eliminación no va a ser de forma inmediata, sino que se extenderá durante varias semanas hasta que lleguen a cada una de las cuentas de los usuarios, y entonces ya no se podrá volver a usar el asistente clásico.

Con esta nueva medida se da por finalizado un cambio que se anunció en marzo de 2025, cuando la empresa ya había indicado que Gemini acabaría sustituyendo al Asistente en la mayoría de los teléfonos móviles. En cambio, no todos los aparatos con “Hey Google” van a ser afectados en el mismo día, ya que los altavoces domésticos, pantallas inteligentes y algunos coches no tendrán las mismas fechas de cambio.

El apagado será gradual

Google ya ha comenzado a avisar por correo electrónico a los usuarios que hace uso todavía del Asistente. En el mensaje se avisa sobre la retirada a partir del 4 de septiembre y que “puede tardar unas semanas en llegar a todos”, por lo que dos móviles similares podrían perder el servicio en diferentes fechas.

Este cambio afectará a teléfonos, tabletas, relojes con Wear OS, auriculares compatibles y vehículos que usan Android Auto proyectado desde el móvil. Sin embargo, los coches que usen Google van a poder seguir usando el Asistente después del 4 de septiembre, según anunció la empresa.

Es importante saber que los dispositivos del hogar, esta retirada será distinta. Google anunció Gemini for Home para sustituir al Asistente en altavoces y pantallas, aunque dejó esta migración se está haciendo por separado del apagado que actualmente afecta a los móviles.

¿Cuáles son lo móviles que van a poder hacer el cambio ?

La herramienta Gemini está disponible para teléfonos móviles y tabletas con sistema Android 9 o una versión posterior y que tengan 2 GB de memoria mínima, siempre y cuando el idioma y la región sean compatibles. Además, el aviso relaciona la sustitución a esos requisitos y Google habla de la mayor parte de los usuarios, sin concretar un calendario único para los demás equipos.

En los dispositivos que sean compatibles, Gemini será el asistente que proporcionará Google. Por ello, esa misma frase que antes activaba el Asistente ahora abrirá una herramienta distinta, con otras funciones, ajustes y reglas sobre el uso de datos.

¿Qué conviene revisar antes de septiembre?

Lo primero será comprobar que la aplicación de Google configura como asistente digital el predeterminado y abrir o instalar Gemini. Luego, es recomendable revisar que “Hey Google” y Voice Match se encuentren activos cuando se quiera usar el control de voz.

Otro de los cambios que habrá, es que Gemini se activará por medio de la aplicación de Google y puede usar el micrófono, la cámara, los contactos o la ubicación según los permisos que tengan. Por ello, merece la pena mirar los accesos como la actividad guardada en la cuenta.

Google deja hacer cambios en el borrado automático de la actividad de Gemini, el cual cuenta con un periodo determinado de 18 meses. Además, recomienda que se compruebe las aplicaciones conectadas, ya que algunas de las operaciones dependen del país, idioma, dispositivo y servicios que cada usuario haya vinculado.

El Asistente de Google comenzó en 2016, cuando el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural pudieron hacer más fácil el poner una alarma, mirar el tiempo o enviar un mensaje. Brian Marquardt, director sénior de producto de la aplicación Gemini, anunció al nuevo sustituto como parte del cambio por la IA generativa.

De esta manera, Google pasa de ser una herramienta que estaba pensada para recibir y ejecutar órdenes a otra que intenta conversar, interpretar situaciones y combinar información de varias aplicaciones, pero todavía tiene alguna que otra limitación en tareas cotidianas.

No obstante, con Gemini, el “Hey Google” seguirá estando presente de alguna manera para los usuarios, porque este cambio será familiar para ellos.