Adiós a Google tal y cómo lo conocías: el cambio que verás a partir de ahora

El último cambio de Google tiene que ver con la inteligencia artificial. El gigante tecnológico ha puesto el foco en la IA y por ello su última novedad tiene que ver con un nuevo modo que ha añadido a la barra de búsqueda. Desde hace unos días, los millones de usuarios que utilizan este buscador pueden recurrir al Modo IA para disfrutar de una mejor experiencia a la hora de realizar cualquier consulta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Modo IA de Google.

«El Modo IA es la experiencia de búsqueda con IA más potente de Google. Puedes preguntar lo que quieras y obtener una respuesta potenciada por IA, además de profundizar en el tema con preguntas adicionales y vínculos útiles a la Web». Así Google, en su página web oficial, el último cambio que ha introducido recientemente en su barra de búsqueda: el Modo IA que llega para revolucionar las consultas del motor de búsqueda más importante del mundo.

Así que, según informa el gigante tecnológico en la página web que han destinado para explicar todas sus ventajas, el Modo IA permite ampliar lo que puedes hacer con la «Visión general creada por IA gracias a sus razonamientos y formas de interactuar más avanzados». Los millones de usuarios que consultan este motor de búsqueda al día también podrán dividir la pregunta en subtemas para poder buscar de forma simultánea. «De esta manera, el Modo IA puede explorar la Web para encontrar contenido aún más pertinente que coincida con tu pregunta», informa.

El cambio de Google con la IA

Google es el motor de búsqueda más importante del mundo y eso no hay quien lo discuta. Los últimos informes relativos a los usuarios que acuden a esta página al día cifran en 13,6 mil millones de búsquedas cada día, que se traducen en alrededor de 5 billones de búsquedas al año. Según este estudio, la cuota de mercado de Google ronda el 92% en todo el mundo, siendo Estados Unidos y la India las partes con más protagonismo de este motor de búsqueda.

Así que los miles de millones de usuarios que acuden a Google a diario podrán disfrutar de su Modo IA, que será la herramienta «más potente de búsqueda asistida por inteligencia artificial». Por ello, Google destaca entre las principales ventajas que este nuevo modelo de búsqueda permitirá «resolver tus preguntas más complejas elaboradas con la IA más potente», «resolver preguntas a través de texto, voz o incluso imágenes tomadas con la cámara» y «expresar exactamente lo que buscas y acceder a contenido web en distintos formatos, abriendo nuevas oportunidades para descubrir contenidos».

Google también ha explicado en este artículo cómo acceder al nuevo Modo IA y lo hará en los siguientes pasos:

Ir a Google.

Escribe una pregunta en la barra de búsqueda y presiona Modo IA.

Cómo se borra el historial

Una de las cuentas pendientes de la inteligencia artificial tiene que ver con la privacidad. Por ello, desde Google también han informado a sus usuarios sobre el proceso para borrar el historial de consultas en el Modo IA. «Si borras las búsquedas del historial del Modo IA, es posible que aún aparezcan en Mi actividad durante un tiempo. Estos elementos se eliminarán automáticamente en menos de 24 horas. Puedes borrar estas búsquedas de forma manual desde Mi actividad», dice la empresa americana.

Así que para ello habrá que seguir los siguientes pasos:

Ir al Modo IA.

Presionar Historial en la parte derecha del navegador.

Selecciona la búsqueda del Modo IA que quieres borrar.

«También puedes ir a la página de tu historial de la Búsqueda y borrar la actividad de Modo IA guardada en tu cuenta», cuenta Google a través de la página web que ha dedicado a su último cambio que tiene que ver con la inteligencia artificial.