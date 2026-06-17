¿Tu móvil está a punto de quedarse obsoleto? Así puedes averiguarlo en segundos

La fecha de fin de la vida de un teléfono Android es el día que el fabricante deje de proporcionar las actualizaciones de seguridad pertinentes. A diferencia de un iPhone, Android no tiene una política de actualizaciones estándar. Aunque sí es cierto que Google desarrolla el sistema operativo, es el fabricante quien decide si se reciben actualizaciones y por cuánto tiempo.

Hay dos actualizaciones relevantes: las de Android, que traen nuevas funciones, un diseño renovado y con mejoras, y las de seguridad, que son la categoría más importante. Corrigen vulnerabilidades del dispositivo por donde los atacantes podrían acceder. Por tanto, la fecha de fin es cuando se deja de recibir actualizaciones.

A partir de entonces, no es que el móvil deje de ser utilizable, pero tiene un riesgo de seguridad mayor. Muy especialmente si se utiliza para operaciones bancarias en línea, acceder a datos confidenciales o comprar en línea. Si alguien no se quiere deshacer de él, se puede reutilizar como reproductor de música, una consola de juegos o como el GPS.

Duración de los dispositivos

La buena noticia es que en los últimos años los periodos de actualización se han alargado. Google y Samsung han sido los pioneros (lo ofrecen cada 7 años) y otros fabricantes les han seguido, todo en parte por unos requisitos mínimos legales que estableció la UE.

Para todos los teléfonos móviles lanzados después del 20 de junio de 2025, los fabricantes están obligados a proporcionar actualizaciones al menos cinco años después de que el dispositivo sea retirado del mercado. Para saber cuándo finalizará el soporte de tu teléfono, necesitas saber la marca, el modelo y el número de serie de tu teléfono. Si no estás seguro, lo puedes encontrar en la configuración del teléfono, dentro de «Acerca del teléfono».