¿Cuántos delincuentes como este serán regularizados?

Que la regularización masiva de inmigrantes es un coladero carente de los más elementales filtros que garanticen la seguridad nacional es una evidencia. OKDIARIO ha venido denunciando editorialmente eso: que la norma tiene un montón de agujeros por los que se cuela cualquiera que tenga un pasado delictivo. El hecho de que en muchos países no exista la figura de los antecedentes penales y, en consecuencia, sirva la mera declaración del solicitante de que no tiene causas pendientes con la justicia, multiplica las posibilidades de que un número nada desdeñable de irregulares que solicitan los papeles se conviertan en una amenaza potencial. Por supuesto que la inmigración regular juega un papel fundamental en el sostenimiento del mercado laboral, y por supuesto que la gran mayoría de extranjeros que vienen a España a ganarse la vida es gente honesta. El problema está en los delincuentes que se aprovechan de las bondades de la norma.

Un argelino, de 33 años, en situación irregular, fue detenido el pasado 6 de junio acusado de los delitos de agresión sexual y lesiones a una joven de 19 en Málaga. El arrestado, que quedó en libertad tras prestar declaración judicial a la espera de nueva citación, había solicitado recientemente la regularización extraordinaria en virtud del proceso iniciado por el Gobierno el pasado mes de abril, según confirman fuentes policiales. La pregunta es obvia: ¿cuántos más habrá como este agresor sexual que han solicitado la regularización? No se trata, en absoluto, de estigmatizar a nadie por su origen, sino de denunciar que la regularización masiva del Gobierno carece de los controles necesarios para garantizar un mínimo de seguridad. La solidaridad es un signo de distinción de las sociedades democráticas, pero las sociedades democráticas tienen, precisamente por eso, que defender sus valores blindándose de quienes pretenden aprovecharse de los mismos para atentar contra la libertad de todos. Y a esos, vengan de donde vengan, ni agua.