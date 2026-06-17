Sabadell entierra la era de los tipos cero: «La banca tiene que ganar dinero y la economía necesita tipos al 3%»

Durante un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Madrid, el consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, sostuvo que la economía necesita convivir con unos tipos de interés moderados y estables, alejados de la excepcionalidad que supusieron los tipos cero durante años.

El banco prevé una subida más este 2026 y una estabilización alrededor del 2,5% en el próximo año, si bien dependerá de la volatilidad. Armengol ha señalado que mantener los tipos de interés en una franja de entre el 2% y el 3% garantizará que la financiación continúe ofreciéndose a unos costes razonables.

El máximo ejecutivo de Sabadell aprovechó además su intervención para trasladar un mensaje de confianza sobre la situación económica española, el fortalecimiento del sector financiero y las perspectivas de crecimiento empresarial.

«El banco está en uno de los mejores momentos de su historia», afirmó Armengol, quien destacó que la entidad cuenta actualmente con «solidez financiera» y atraviesa «el mejor momento seguramente de la historia» desde el punto de vista de capital y liquidez.

Madrid, motor económico y estratégico

Armengol subrayó el peso de la Comunidad de Madrid en la economía nacional y su importancia para la entidad financiera, coincidiendo con el 50 aniversario de la presencia de Banco Sabadell en la región.

«Hoy Madrid es el 15% del total del volumen de negocio del Banco Sabadell», explicó el consejero delegado, quien recordó que se trata de la región donde el banco más ha crecido de forma orgánica en España.

El ejecutivo destacó además que Madrid genera «el 19% del PIB nacional, con un 14% de la población», crece por encima de la media española y concentra «el 50% de la inversión extranjera de todo el país».

En este contexto, puso en valor la apuesta de la entidad por la región, donde cuenta con un centro corporativo en Las Tablas, presencia de todas sus direcciones generales, oficinas especializadas para grandes empresas y banca corporativa, así como iniciativas dirigidas al ecosistema emprendedor y a clientes internacionales.

Una economía más fuerte

Frente a la incertidumbre geopolítica y los mensajes más pesimistas sobre la coyuntura económica, Armengol defendió la fortaleza de la economía española.

«Lo innegable es que la economía española crece», aseguró. A su juicio, España mantiene un crecimiento superior al de la Unión Europea y presenta indicadores especialmente sólidos en materia de endeudamiento empresarial y familiar.

Entre los datos destacados, señaló que «la deuda de empresas es del 81% del PIB, que es el mínimo de las últimas dos décadas», mientras que «la deuda de las familias está en el 43% del PIB, también mínimos de más de dos décadas».

Asimismo, destacó que los niveles de morosidad se encuentran en mínimos desde la crisis financiera de 2008 y que las empresas continúan impulsando proyectos de inversión pese al complejo contexto internacional.

«Yo sí que quiero dar un mensaje de optimismo», afirmó, aunque matizó que dicho optimismo debe ir acompañado de cautela por la volatilidad geopolítica actual.

Un sector clave para el crecimiento

Uno de los mensajes más contundentes de Armengol fue el relativo a la fortaleza del sistema financiero español y su capacidad para acompañar el crecimiento empresarial.

«El sector bancario español está muy enfocado en el crecimiento empresarial», señaló. Además, destacó que las entidades financieras cuentan actualmente con la fortaleza necesaria para respaldar nuevos proyectos de inversión.

En esa línea, defendió la existencia de un «círculo virtuoso» en el que confluyen una economía con buenas perspectivas, un tejido empresarial dinámico y un sector financiero sólido.

«El sector financiero está en una posición sólida y con mucha capacidad para financiar la economía», afirmó.

Avances de la IA en banca

Además, el evento tuvo espacio para señalar el papel de la IA en banca. Armengol identificó la inteligencia artificial como uno de los principales motores de crecimiento para las empresas durante los próximos años.

«La IA es un factor de crecimiento, es un factor de incremento de productividad», aseguró, destacando que se trata de una tecnología que ya está al alcance de cualquier compañía para acometer procesos de transformación.

A su juicio, junto a la inteligencia artificial también surgirán oportunidades vinculadas a sectores como la defensa, la vivienda, los centros de datos o el ámbito aeroespacial, todos ellos con capacidad para atraer inversión y generar actividad económica.

Futuro más allá de la OPA

También desde Sabadell se negó toda posibilidad de nuevas compras reforzando la idea de su apuesta por España, y más tras la venta de TSB. Banco Sabadell también ha señalado la fallida OPA de BBVA, de la que la entidad ha salido según el CEO “reforzada del proceso”.

Según explicó, la operación permitió demostrar que una entidad especializada en empresas y clientes de valor «tiene muchísimo sentido». Además se reivindicó el modelo diferencial de la entidad basado en la cercanía con empresas y clientes.

«Banco Sabadell ha sido siempre un banco de relación y vamos a seguir siéndolo», aseguró.

De cara al futuro, avanzó que la entidad competirá apoyándose en la agilidad y la proximidad. «Vamos a estar compitiendo en ser más ágiles, en ser más simples, en estar más cerca de los clientes», señaló.

Armengol resumió finalmente su visión para la entidad con un mensaje claro: «Que cualquier individuo que tenga un proyecto, cualquier empresa que tenga la vocación de crecer, encuentre en Banco Sabadell el mejor socio posible para acometer ese camino».