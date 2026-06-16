Banco Sabadell ha renovado su bróker de contratación ‘online’ para clientes particulares y empresas, lo que supone «un salto cualitativo en la experiencia de inversión» para la entidad financiera.

La herramienta Sabadell Bróker se posiciona clave dentro de la estrategia del banco, ofreciendo un modelo de operativa mayoritariamente en autoservicio que da acceso a más de 5.000 acciones y ETFs en los principales mercados nacionales e internacionales.

El director de Contratación, Custodia y Análisis de Banco Sabadell, Javier Benzo ha señalado que el ‘lavado de cara del bróker’ busca que cualquier cliente pueda tomar decisiones más informadas y con mayor autonomía.

La nueva versión de esta herramienta introduce una evolución integral de su propuesta, incorporando servicios de «alto valor añadido» y mejorando «significativamente» el uso de la plataforma.

El selectivo recibe la propuesta catalana

La nueva plataforma de la compañía presidida por Josep Oliu ha sido presentada en la Bolsa de Madrid.

En este sentido, al acto de toque de campana de honor han asistido el director general de Banco Sabadell y director de Banca Corporativa, Cristóbal Paredes; el director de Contratación, Custodia y Análisis de la entidad, Javier Benzo; el vicepresidente de BME, David, Jiménez-Blanco; y más de 100 clientes de SabadellUrquijo Banca Privada.

Por su parte, Jiménez-Blanco ha precisado que en BME están «muy a favor» de la plena incorporación de los particulares a los mercados de capitales, al tiempo que ha asegurado que la entidad coincide con Banco Sabadell en que el acceso a la información y al análisis es «una pieza determinante para lograrlo».

Cambios en el bróker

Entre sus principales novedades destaca la integración de BS Análisis, el equipo de análisis de los mercados financieros de la entidad, y la información de una herramienta que analiza miles de datos financieros de múltiples fuentes.

El bróker recoge esos datos y los transforma en información «clara, estructurada y fácil de interpretar», para que los inversores puedan tomar «mejores decisiones de inversión y con mayor confianza».

En particular, el vallesano ha especificado que el rediseño de la plataforma se ha centrado en ofrecer una experiencia «ágil, intuitiva y adaptada a las necesidades del inversor».

La nueva página de inicio está personalizada con acceso a valores, mercados, recomendaciones y oportunidades de inversión, al buscador de valores avanzado disponible 24/7 y al acceso directo a funciones clave como comprar y vender desde cualquier pantalla, como las principales mejoras.

La herramienta también incorpora fichas de compañías con información detallada, consenso de analistas y puntuaciones de mercado; gráficos avanzados con herramientas de análisis técnico; agenda de eventos macroeconómicos y corporativos; y cotizaciones en tiempo real.