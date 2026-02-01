Acuchillada hasta la muerte una mujer en Mos (Pontevedra): la Guardia Civil busca a su pareja

Una mujer ha sido hallada muerta en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca en Mos (Pontevedra) este domingo. La Guardia Civil investiga el caso como un crimen de violencia de género. Su pareja sentimental es el principal sospechoso del caso de esta mujer asesinada en Mos. Ha huido del lugar y los buscan los agentes de la Guardia Civil.

El aviso ha sido recibido por el Instituto Armado este domingo a las 13:35 horas. Al llegar, los servicios de emergencia sólo han podido confirmar la muerte de la víctima, que presentaba evidentes signos de haber sido atacada de forma brutal con un arma blanca. La vivienda ha sido acordonada de inmediato mientras los investigadores han activado el protocolo de homicidios.

Un testigo ha afirmado haber visto salir de forma apresurada a la pareja de la víctima poco antes de que se recibiera el aviso, lo que le ha convertido en el principal objetivo de la investigación. La Guardia Civil mantiene un dispositivo intensivo para localizarlo cuanto antes.

Todavía se estudian todos los detalles de este caso de la mujer asesinada en Mos, las primeras investigaciones apuntan a un crimen de violencia de género. La mujer no estaba registrada en el sistema VioGén, lo que plantea interrogantes sobre la detección de situaciones de riesgo previas.

Los vecinos aseguran que nadie podía imaginar un desenlace tan trágico y describen el ambiente como «irreal». Las autoridades continúan recabando pruebas y analizando la vivienda para reconstruir con exactitud lo ocurrido.

Teléfono de VioGén

Se pueden denunciar situaciones de violencia de género a través de varios canales. Todos los canales son gratuitos, confidenciales y funcionan los 7 días de la semana, aunque el 016 no deja rastro en la factura telefónica para proteger a la víctima:

Teléfono : 016 (número de atención confidencial, gratuito y disponible todos los días).

WhatsApp : 600 000 016

Chat online : en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género .

Correo electrónico: [email protected]

¿Qué es VioGén?

VioGén es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género en España. Fue creado por el Ministerio del Interior para proteger a las víctimas de violencia doméstica y de género y dar seguimiento a los agresores. Incluye:

Registro de víctimas y agresores

Incluye a mujeres que han denunciado maltrato, amenazas, agresiones o acoso por parte de sus parejas o exparejas.

Permite a las fuerzas de seguridad monitorizar los riesgos y activar medidas de protección.

Valoración del riesgo

Cada caso recibe un nivel de riesgo (bajo, medio, alto o extremo) en función de la gravedad de las amenazas, antecedentes del agresor y circunstancias del entorno.

(bajo, medio, alto o extremo) en función de la gravedad de las amenazas, antecedentes del agresor y circunstancias del entorno. Esto ayuda a decidir la frecuencia de seguimiento policial y otras medidas preventivas.

Medidas de protección

Desde órdenes de alejamiento , vigilancia policial, hasta alarmas de seguridad y asistencia jurídica y psicológica.

, vigilancia policial, hasta alarmas de seguridad y asistencia jurídica y psicológica. Se coordina con servicios sociales y judiciales para reforzar la protección de la víctima.

Seguimiento y control