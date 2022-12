La madre de la menor de 16 años, grabada en un vídeo viral en redes sociales practicando una felación a un joven mayor de edad en la discoteca Waka Sabadell, ha asegurado que su hija no se acuerda de nada.»Yo no puedo ser esa chica. Pero soy yo», ha relatado la madre sobre las explicaciones de su hija. La familia ha presentado una denuncia de presunta agresión sexual, debido a que consideran que pueda tratarse de un caso de sumisión química. La menor ha explicado que su última imagen fue la de pedir un refresco en la barra de la discoteca en la que era la primera noche que salía de fiesta, en una sesión que el local dedicaba específicamente a menores de edad. De esta forma, ha apuntado que pidió el refresco y se quedó «en blanco, como si la hubieran drogado».

La consejera de Igualdad, Tania Verge, ha afirmado que la discoteca Waka Sabadell «no es un espacio seguro». En la misma línea, Verge ha aclarado que el caso del vídeo se investiga por los Mossos d’Esquadra. A su juicio, destaca que los hechos pasaron en una fiesta donde estaba permitido el acceso a menores. Por ello, se puede entender, según sus afirmaciones, que el local pueda tener responsabilidad, pero también el conjunto de personas que no hicieron nada para evitar lo ocurrido. De momento, ha advertido que se pueda retirar la licencia de funcionamiento al ser una concesión municipal.

Además, la madre ha destacado la falta de intervención por parte de la discoteca. «Nadie fue a separarlos, ni a ayudarlos. Nadie de seguridad se acercó en ningún momento a ella. Me sorprende que no cogieran a mi hija y me llamaran para contarme lo que había sucedido», se ha lamentado la madre de la adolescente.

Los Mossos, que actúan a las órdenes de la autoridad judicial y la Fiscalía, han reclamado a las diferentes plataformas de redes sociales que han difundido el contenido que lo retiren de forma inmediata. Entre las líneas de investigación, se contempla que al ser imágenes de «sexo explícito» con una menor podrían calificarse como «pornografía infantil». El local ha sido denunciado en repetidas ocasiones por casos de violaciones, agresiones racistas y por múltiples altercados. Solo hasta junio de este 2022, Waka Sabadell acumulaba ya 46 agresiones y 36 detenciones.