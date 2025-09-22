Un tren arrolla a una vaca y la Guardia Civil halla el cadáver de un hombre en las vías tras el accidente

Un tren de cercanías que circulaba el pasado 10 de septiembre por la zona de Fontaciera (Gijón), muy próxima a la estación de Pinzales, arrolló a una vaca que había accedido a las vías y que estaba embarazada. El golpe resultó mortal tanto para el animal como para otra ternera que la acompañaba, aunque la vaca que estaba preñada dio a luz tras el impacto con el convoy. Ninguno de los pasajeros del tren resultó herido. Tras el siniestro, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre.

La ternera que nació durante el impacto del accidente ha sido bautizada como Milagros, que referencia a la extraordinaria forma en que logró sobrevivir a un suceso tan trágico. La pequeña se convirtió rápidamente en el centro de atención de los vecinos y del ganadero, quien describió el nacimiento como un «verdadero milagro entre la tragedia». Tras recibir los primeros cuidados veterinarios, Milagros se encuentra estable y bajo la supervisión de su dueño, simbolizando esperanza y resistencia frente a las difíciles circunstancias que rodearon su llegada al mundo.

La intervención de la Guardia Civil a raíz del accidente destapó un hecho aún más sorprendente. A escasos metros de las vías, los agentes localizaron el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Las primeras indagaciones apuntan a que el cuerpo lleva allí alrededor de «cuatro meses». Tal y como han informado los agentes, podría tratarse de una persona sin hogar que pernoctaba en una nave abandonada de las inmediaciones.

Investigación del cuerpo encontrado

Según fuentes de la investigación, la hipótesis más probable es que hubiera fallecido por «causas naturales», sin signos aparentes de violencia. La Guardia Civil continúa realizando diligencias de investigación, incluyendo la revisión de archivos de desaparecidos, entrevistas a vecinos y análisis forense del cadáver. Los agentes buscan esclarecer las circunstancias exactas de la muerte, así como confirmar la identidad de la persona fallecida.