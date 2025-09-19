Arturo Pérez-Reverte dice esto sobre España y los aplausos se oyen en Moncloa: «El Rey, la Guardia Civil…»

En OKDIARIO llevamos unos días informando de los últimos movimientos de Arturo Pérez-Reverte. Tal y como adelantamos justo antes de sentarse en el plató de El Hormiguero, el escritor utilizó su cuenta de X (antiguo Twitter) para desvelar cuál era su cuadro preferido y dio un repaso a todos aquellos que se limitaban a mencionar a las obras más conocidas. Recordó que en España hay mucho talento y considera un error nombrar siempre las mismas pinturas porque en nuestro país existe una amplia variedad de artistas y estilos. Dejando a un lado todo esto, Pérez-Reverte ha vuelto a convertirse en noticia después de desvelar su opinión sobre las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno. Cree que antes «los políticos eran decentes» y ha pronunciado una frase que ha generado muchos aplausos.

El autor de La reina del sur ha dado una entrevista en Onda Cero para presentar su nuevo proyecto, un libro titulado Misión en París que forma parte de la saga Alatriste. De esta forma, ha charlado con Carlos Alsina y uno de los oyentes del periodista le ha preguntado si estaba a favor de la monarquía o si pensaba que lo mejor para el Rey era aplicar en favor de su hija, la princesa Leonor. Pérez-Reverte ha sido muy directo y ha declarado que don Felipe VI «está muy bien donde está. El rey es el único en España con la Guardia Civil y Leo Harlem que tiene cierta seriedad. Ni se le ocurra contaminarse con esa basura. Leonor puede esperar». Estas declaraciones habrán llegado hasta el Palacio de La Moncloa y se han convertido en un azote sin manos al presidente del Gobierno.

En este momento podemos recordar que hay mucha gente indignada con las medidas que ha impuesto Pedro Sánchez. El líder socialista no escucha al pueblo y su comportamiento ha exaltado a la población. No son pocos los que consideran que no está siendo respetuoso con el Rey Felipe, por eso las palabras de Arturo Pérez-Reverte son tan importantes y han cobrado tanta importancia. Debemos tener en cuenta que el artista disfruta de una dilatada trayectoria que le permite pronunciarse sobre ciertos temas. Él mismo ha aprendido que en ocasiones ha dado marcha atrás, pues cree que todo el mundo debería tener la capacidad de rectificar en ciertos momentos para aprender cosas nuevas. «Mi forma de ver el mundo no es igual que hace 15 años, todo eso termina transmitiéndose de esa forma a los personajes», ha comentado durante su intervención en Onda Cero.

La buena fama del Rey Felipe

Arturo Pérez-Reverte no es el único que ha puesto en valor la figura del Rey Felipe. Su Majestad ocupa un lugar muy importante y ha conseguido que el nombre de España suene con fuerza en los principales países, tanto dentro como fuera de Europa. Sin ir más lejos, en los últimos días ha realizado un viaje de Estado a Egipto junto a su mujer, la Reina doña Letizia. Esta última también se ha convertido en un auténtico referente y son muchos los que escuchan sus palabras con atención.

Los reyes Felipe y Letizia han conseguido un equilibrio perfecto entre su vida familiar y sus compromisos institucionales. Para ellos era esencial proteger la faceta personal de sus hijas y lo han conseguido. Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han podido desarrollarse en privado sin perder el contacto con el pueblo. De hecho, doña Leonor es una de las personas más queridas de la Casa Real y la presa internacional recoge con interés cualquiera de sus movimientos. Tal y como hemos informado en LOOK, lleva una semanas en la Academia del aire de San Javier, centrada en su trayectoria académica y en cumplir con los objetivos que se propuso hace años.

La última polémica de Reverte

Dejando a un lado el tema que nos ocupa, podemos mencionar que el protagonista de nuestra noticia ha vuelto a demostrar su capacidad para generar debate con apenas unas líneas en sus redes sociales, esta vez a raíz de un comentario sobre sus viajes a Galicia. El escritor, que acostumbra a alternar la ironía con un tono provocador, escribió en X que cada vez que viaja a La Coruña cuelga su sombrero frente a la playa de Riazor, lo que de inmediato desató la controversia en torno a la eterna discusión sobre si debe usarse La Coruña o A Coruña. La polémica se avivó aún más cuando añadió que, al alcanzar 1.001 mensajes corrigiéndole sobre la forma oficial de nombrar a la ciudad, sortearía un jamón Cinco Jotas, un gesto con el que muchos entendieron que buscaba ironizar sobre la insistencia con la que sus seguidores le rectificaban.

La reacción fue inmediata y en cuestión de horas su publicación acumuló cientos de comentarios, dividiendo a los usuarios entre los que defendían la oficialidad de A Coruña y quienes consideraban válido el uso de La Coruña en castellano. Varios internautas recordaron que, según la normativa autonómica, en Galicia las capitales de provincia solo tienen reconocimiento legal en gallego, citando ejemplos como Ourense o Lugo frente a su denominación histórica en español. Otros, en cambio, optaron por responder con humor y conciliación, argumentando que ellos mismos utilizan indistintamente ambas formas según la lengua en la que hablen o simplemente agradeciendo al académico su visita a la ciudad.