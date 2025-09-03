Pérez-Reverte dice esto del cuadro más famoso de España y las respuestas son para enmarcar: «Sarta de ignorantes»
Arturo Pérez-Reverte ha dado unas declaraciones que han revolucionado a sus seguidores
"Picasso nos pintó el Guernica, pero Goya nos pintó el alma", ha comentado el escritor
Pérez-Reverte dará una nueva entrevista en el plató de 'El Hormiguero'
Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores con más repercusión de nuestro país y, como no podía ser de otra forma, Pablo Motos le ha convencido para sentarse en El Hormiguero y dar una entrevista. No es la primera vez que acude a este plato, pero en esta ocasión se ha comprometido a desvelar todos los datos de su próximo proyecto. Habrá que esperar unas horas para ver qué a preparado para sorprender a su querido público y, mientras tanto, podemos recordar la última polémica que ha protagonizado a través de sus redes sociales, concretamente en X, plataforma que antes recibía el nombre de Twitter.
Pérez-Reverte ha compartido con sus admiradores una reflexión que ha generado bastante revuelo. «Esta mañana oí decir en una emisora de radio a un especialista en historia del Arte que el Guernica es el cuadro más relevante de la pintura española», ha empezado diciendo. Después ha aclarado que nunca le quitaría importancia a la impresionante obra de Picasso, pero considera que en nuestro país hay otras pinturas que deberían ir por delante. Uno de sus seguidores le ha pedido que dé un nombre y él ha declarado: «Tal vez Las meninas, pero es sólo mi opinión». El escritor está acostumbrado a remover la opinión del público y esta ocasión no ha sido diferente.
Esta mañana oí decir en una emisora de radio a un especialista en historia del Arte que el Guernica «es el cuadro más relevante de la pintura española».
Siete horas después, todavía no me he repuesto de la impresión. pic.twitter.com/b850F83ESm
— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 3, 2025
Algunos usuarios de X aseguran que en España hay «una sarta de ignorantes» que son incapaces de comprender el significado de las obras de Picasso, por eso no todo el mundo puede valorar la trayectoria del pintor. En relación a esto, Arturo Pérez-Reverte ha insistido que conoce el nombre de otros artistas que tendrían que poseer una posición privilegiada, como por ejemplo Goya. «Relevante no sé, oigan. Doctores tiene el Arte. Pero, en mi opinión, éste es el más representativo. Picasso nos pintó el Guernica, pero Goya nos pintó el alma», ha escrito al lado de una imagen de las Pinturas Negras.
Pérez-Reverte no le ha quitado importancia a las ideas que Pablo Picasso plasmó en el Guernica, pero está convencido de que Goya hizo una reflexión más profunda, aunque algunas de sus obras no hayan alcanzado tanta fama. En concreto, las pinturas negras, según la reflexión que ha expuesto el escritor, tendrían que ser estudiadas a fondo para que todo el mundo pudiera darse cuenta de su verdadero significado. Como era de esperar, su opinión ha encendido al público y algunos se han atrevido a ponerse en contacto con él para decirle: «Goya pintó a los españoles como somos, no como querríamos ser».
Pérez-Reverte vuelve a ‘El Hormiguero’
Después de unas merecidas vacaciones, Pablo Motos ha regresado con fuerza a su programa de Antena 3 y ya ha anunciado el nombre de varios invitados que han causado sensación. El encargado de inaugurar la temporada fue Bertín Osborne, quien reapareció públicamente después del posado que ha realizado en su revista de cabecera junto a su hijo pequeño, David. El artista también coincidió con Sergio Ramos, cuyo objetivo era presentar Cibeles, la canción con la que pretende empezar una nueva aventura profesional. Ramos fue muy sincero y recalcó que no iba a abandonar el mundo del fútbol, aunque ahora también sueña con llegar lejos en la industria musical.
Volviendo al tema que nos ocupa, podemos decir que Pablo Motos siempre consigue a los famosos más importantes, por eso Arturo Pérez-Reverte ha aceptado su invitación y debatirá con él y con sus hormigas, trancas y Barrancas. El escritor pondrá encima de la mesa las claves para entender sus próximos movimientos y cabe la posibilidad de que hable del debate que generó en X cuando se propuso comparar a Goya con Picasso. No obstante, habrá que ser paciente, pues su intervención se emite este mismo miércoles (3 de septiembre) a partir de las 22:00 horas en Antena 3.
La otra polémica de Pérez-Reverte
Arturo Pérez-Reverte está de actualidad por otro motivo. Tal y como hemos podido comprobar, ha utilizado sus redes sociales para hablar abiertamente del último proyecto de Alejandro Amenábar. El director está a punto de estrenar una ambiciosa película centrada en la figura de Miguel de Cervantes que llegará a la gran pantalla el próximo 12 de septiembre. Mientras tanto, Reverte se ha lanzado a X y ha sido totalmente sincero, volviendo a demostrar qué no teme a la reacción del público.
«He visto El cautivo y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo, de verdad», ha escrito. Antes de terminar no podemos olvidar que el escritor se ha convertido en protagonista en otros momentos por dar opiniones parecidas. Siempre que se estrena una película o una serie histórica, la gente contacta con él para preguntarle si merece la pena o si es un despropósito. Por ese motivo, el movimiento que ha tenido con Amenábar es tan importante.