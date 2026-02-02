La jueza de guardia ha ordenado el ingreso en prisión de la mujer cubana de 55 años detenida por matar a su pareja de 67 años el pasado viernes en Bilbao, en la vivienda que ambos compartían en el barrio de Uribarri. La acusada permanece ingresada en el hospital de Basurto en Bilbao, y será trasladada a la cárcel en cuanto reciba el alta.

La intervención policial se inició cuando la Ertzaintza recibió un aviso alertando de la posible comisión de un asesinato en un piso del barrio bilbaíno de Uribarri. Fue la hija de la pareja la que llamó a los policías que una vez en el lugar, encontraron el cadáver del hombre y el arma homicida.

En el interior del domicilio se encontraba también una mujer de 55 años que confesó a los agentes ser la responsable de la muerte de su pareja, motivo por el cual fue arrestada como presunta autora de un delito de homicidio. Fuentes policiales confirman que no hay constancia de denuncias previas por violencia de género en la pareja.

La homicida, ingresada en el hospital

Este domingo la juez se desplazó al hospital de Basurto, donde está ingresada la mujer acusada de matar a su pareja y, tras tomarle declaración, acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La presunta homicida será trasladada a un centro penitenciario en cuanto reciba el alta médica. La instrucción por la presunta comisión de un delito de homicidio queda a cargo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao, plaza 8.