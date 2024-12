Los investigadores no han podido aún recuperar el botín de 17 millones de euros en criptomonedas que el ex jefe de la UDEF amasó gracias a sus relaciones con el mayor clan de narcotraficantes de Europa. El ex inspector jefe de la UDEF se niega a colaborar sus antiguos compañeros y los policías todavía no dan con la clave para liberar esta parte del tesoro que acumuló el agente corrupto.

Los investigadores tienen ante sí un número relevante de monederos de criptomonedas, decenas de ellos, cuyas claves no ha revelado el ex jefe de la UDEF. Son «Monederos encrochados», según fuentes judiciales, con contraseñas clave que se componen cada una de ellas de 12 palabras en inglés. Entre todos esos monederos suman más de 17 millones de euros vinculados a cuentas bancarias radicadas en el emirato árabe de Dubái.

El ex jefe de la UDEF de Madrid, había ganado tanto dinero negro trabajando con narcotraficantes que no tenía cómo blanquearlo. Una parte del botín, 20 millones de euros, la emparedó en sus viviendas de Villalbilla (Madrid) y Denia (Alicante), donde los agentes hallaron fajos de billetes escondidos hasta en la caseta del perro. Una segunda parte de su tesoro son los más de 17 millones de euros en criptomonedas que la Policía Nacional no consigue recuperar.

La Policía busca dinero en Panamá

La tercera parte del botín, creen los investigadores, se halla en unas cuentas registradas en Panamá a nombre de su cuñada. Así, la investigación de Asuntos Internos sobre los presuntos negocios ilegales del jefe de la UDEF con los narcos se ha trasladado al país centroamericano.

La Policía Nacional rastrea en el país centroamericano una serie de cuentas vinculadas a cuatro sociedades pantalla a nombre de Yolanda R.P., la cuñada del jefe de la UDEF y hermana de su mujer, también agente de Policía Nacional destinada en la comisaría de Alcalá de Henares.

Los investigadores creen que esas sociedades, algunas sin registros contables, se usaron para blanquear los ingentes beneficios que presuntamente el jefe de la UDEF obtuvo gracias a su integración en la organización de narcotraficantes. Su cuñada también tenía a su nombre una quinta sociedad que presuntamente usaba para blanquear dinero a través de la compraventa de licencias de VTC. La cuñada disponía de 70 licencias de VTC a su nombre y los investigadores creen que con esta última sociedad movió más de tres millones de euros.

Más de 100 millones blanqueados

Frente a los problemas contables del jefe de la UDEF, el resto de integrantes de la trama de narcos sí consiguieron blanquear más de cien millones de euros con la inversión en criptomonedas, la compra de viviendas y la compra-venta de coches y artículos de lujo como joyas y relojes. Incluso, la trama a la que supuestamente pertenecía el agente corrupto también llegó a blanquear beneficios en MercaMadrid a través de una empresa de importación de fruta.

De hecho, la Audiencia Nacional ha bloqueado más de 200 cuentas bancarias vinculadas a la organización española que trabajaba para el cártel de los Balcanes. La Audiencia Nacional incluso espera aumentar el número de detenidos vinculados a la organización en las próximas semanas. Tanto que juez que entiende del asunto ha prorrogado el secreto de actuaciones durante dos semanas más para dar tiempo a que se analicen todos los móviles y dispositivos electrónicos intervenidos a la veintena de detenidos.

La investigación se antoja complicada y prolongada en el tiempo. Los policías intentan resolver el crucigrama de sociedades entrelazadas y millones de euros blanqueados en cantidades industriales. La organización del ex jefe de la UDEF se había convertido en la más activa que operaba en España, con poder para introducir en el país una media que supera los treinta contenedores con cocaína al mes.