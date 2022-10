José Manuel Ortiz, el padre de los niños mellizos de Pozuelo de Alarcón, fue detenido el pasado 15 de octubre en un pequeño pueblo entre el País Vasco francés y Burdeos, en la región de las Landas francesas. Ahora espera en los calabozos de la Policía de Pau su extradición a Suiza tras ser detenido por las autoridades francesas cuando pretendía llegar a España con sus hijos. Ortiz está acusado de secuestrar a sus hijos gemelos en Suiza tras asaltar a la abuela materna en su casa, atarla y huir en un coche con ellos.

Los dos niños, mellizos de 7 años, fueron supuestamente secuestrados el pasado viernes de casa de su abuela materna, madre de Verónica Saldaña, que reside en La Chaux-de-Fonds (Suiza). Poco después del suceso, la policía cantonal de Neuchâtel emitió un comunicado de prensa, adelantado por la versión suiza de Le Matin, buscando a los niños y al padre, ya que la abuela alertó a los policías de que sospechaba del padre, aunque los tres hombres que la asaltaron iban con pasamontañas.

Según la mujer, de 54 años, el pasado viernes 14 de octubre a las 12.45 los autores se presentaron en un apartamento del distrito de Arêtes. Tras agredir, supuestamente a la abuela, a quien rompieron varias costillas, la ataron, amordazaron y huyeron con los niños. La abuela pudo liberarse y llamar a la Policía a las 13.05 horas. La Policía suiza emitió una alerta y poco antes de la medianoche de ese mismo día los tres adultos y dos menores fueron encontrados en un vehículo Toyota Rav 4, color blanco modelo 2006 y matriculado en España. Los tres adultos fueron detenidos y puestos a disposición judicial y los niños devueltos a su madre en Suiza.

El 22 de septiembre un tribunal suizo celebró una vista oral para determinar si los niños podían regresar a España, donde el padre tiene su custodia o se quedaban viviendo en Suiza con su madre, donde llegaron en diciembre de 2021 a pesar de que había una orden judicial que impedía a su madre abandonar Pozuelo de Alarcón (Madrid).

OKDIARIO habló con José Manuel Ortiz poco después de que se celebrase esta vista oral y el padre de los menores explicó que «tuvimos una vista allí y la verdad que fue un poco complicado, era todo en francés y no me enteré de mucho. Me pusieron una traductora pero no era muy efectiva. El juez de allí me ha pedido que no hable con la Prensa sobre lo que allí se ha tratado por el bien de los niños» y añadía que «en cinco semanas habrá resultados, pero lo mismo hay novedades antes». Este diario respetó la petición judicial y no publicó ni una sola línea sobre esa vista en el cantón suizo de Neuchâtel.

Los niños fueron encontrados en Suiza junto a su madre y los abuelos maternos por la UFAM de Policía Nacional, encargada del caso tras la denuncia por secuestro que interpuso José Manuel Ortiz después de que su madre se los llevase de Pozuelo el 15 de julio de 2021. Verónica Saldaña fue detenida en Suiza tras emitirse una orden de búsqueda y captura internacional por un delito de sustracción parental y ser localizada por la Policía en aquel país. La orden fue dictada por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El abogado suizo de la madre paralizó el proceso en un juzgado, argumentando que el padre tiene causas abiertas en España por denuncias de la madre. La última de estas causas abiertas por la madre se resolvió a principios de septiembre cuando un juzgado de Violencia de Género de Madrid absolvía por enésima vez al padre del delito de malos tratos denunciado por Saldaña. Tras conocer esta sentencia José Manuel Ortiz se mostraba esperanzado a OKDIARIO: «Ahora podré traerme a los niños porque no tengo ninguna causa pendiente y he quedado absuelto de todo lo que me acusaba Vero».

Los problemas de este padre de Pozuelo de Alarcón con su ex pareja comenzaron tras su separación en 2020. Un juez dictó entonces medidas cautelares prohibiendo a la madre de los niños que saliera de la Comunidad de Madrid, pero en el verano de 2021 dejó de personarse en los juzgados en los que tenía que firmar y se fue desde Madrid hasta Cataluña, según las pesquisas policiales. Un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón del 11 de diciembre de 2020 advertía a Verónica Saldaña de que tenía que regresar «de inmediato» para permitir que se reanudara «el contacto paterno filial».

La Policía española que encontró a los niños en Suiza es la misma unidad que investigó en su día a las mujeres de la asociación Infancia Libre, que apartaron a sus hijos de sus progenitores basándose en denuncias falsas. La propia María Sevilla, ex presidenta de Infancia Libre, ha admitido en alguna ocasión conocer a Verónica Saldaña, pero siempre ha negado haberle prestado ayuda.

José Manuel ha estado defendido en España por el letrado Antonio Luna, de la Asociación de Hombres Maltratados, que recogen «firmas para que la legislación cambie y no se puedan indultar casos como los de María Sevilla», según explicaba hace unos meses a OKDIARIO. Luna se mostraba muy sorprendido por este suceso: «Entiendo que la desesperación te puede llevar muy lejos, pero yo ya había hablado con él de que estábamos más cerca que nunca de recuperar a los niños y esto es un grave contratiempo. Solo queda seguir trabajando y que estas situaciones las conozcan el mayor número de personas posible».

Tras llegar a Suiza Verónica Saldaña contrató al abogado Olivier Peter, conocido en España por haber defendido en su día a la ex exdiputada de la CUP Anna Gabriel y a otros 20 presos de ETA ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), con lo que consiguió que los jueces de la Unión Europea derogasen la llamada doctrina Parot, que puso en libertad a varios asesinos de toda índole en España.