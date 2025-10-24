La realidad ha resultado ser más peligrosa que la serie El Juego del Calamar, al menos para una mujer que picado en una estafa del amor tras enamorarse de un perfil falso del actor principal de la serie coreana. La mujer ha perdido 300.000 euros y los estafadores siguen libre.

La víctima de la estafa es una mujer surcoreana de 50 años que creía estar hablando a través de internet con el auténtico actor Lee Jung-jae del Juego del Calamar, se enamoró de él y perdió 500 millones de wones (300.000 euros) por amor.

El caso lo ha destapado ‘Artist Company’, la empresa que representa a Lee: «Ha ocurrido un crimen reciente en el que individuos se hicieron pasar por nuestro artista para exigir dinero y obtener ganancias financieras. Dejamos en claro que ni la compañía ni ninguno de nuestros artistas solicitan dinero, transferencias bancarias o apoyo financiero bajo ninguna circunstancia», cuenta ‘Korea Times’.

Otra ‘estafa del amor’

La agencia también avisó a todos los fans que no bajaran la guardia ante los intentos de estafa: «si se comunican con usted con tales solicitudes, no responda y tenga especial cuidado para evitar convertirse en víctima de fraude».

Los estafadores buscaron a su víctima perfecta en las redes, una mujer de edad media o avanzada, con bastante dinero, admiradora del actor y soltera. A continuación contactaron con la víctima de la estafa a través de la red social TikTok, con una cuenta falsa del actor.

La estafa llegaría tras unas semanas de relación virtual entre la víctima y el falso perfil del actor del Juego del Calamar.

Una vez que los estafadores notaron a la víctima rendida al falso actor, comenzaron a pedirle dinero para resolver los problemas de rodaje de la tercera temporada de la serie El Juego del Calamar.

Rendida a su actor favorito, la mujer de 50 años transfirió unos 300.000 euros (500 millones de wones) a las cuentas de los estafadores, antes de descubrir el engaño y denunciarlo en comisaría.

La Policía de Corea del Sur investiga y cree que esta nueva estafa del amor es obra de una red de estafadores digitales que operan desde el sudeste asiático. Este mes de octubre, la Policía detuvo a 64 ciudadanos surcoreanos que estaban afincados en Camboya donde dirigían una red de estafas similares.