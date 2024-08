Tras conocerse que varias viviendas de un edificio situado en el barrio de El Cañaveral (Madrid) han sido okupadas de manera ilegal, los propios okupas defienden este viernes que ellos a su vez han sido víctimas de una estafa por parte de una persona (a quien no conocen), que les ofreció estos pisos de alquiler a un precio muy bajo y sin la necesidad de presentar ningún tipo de documentación ni personal ni laboral. La mayoría de ellos son familias latinas y algunas españolas con pocos recursos y menores a su cargo. La mafia okupa de El Cañaveral cambió las cerraduras de pisos nuevos para alquilarlos por 2.000 euros.

Según denuncian los vecinos del edificio, para entrar en sus viviendas no hace falta abrir la puerta con las tradicionales llaves de latón, sino que las puertas se abren mediante una tarjeta magnética similar a las de los hoteles. Sin embargo, las cerraduras de 12 viviendas (la mayoría situadas en la primera planta) han sido forzadas y cambiadas por un bombín con sus pertinentes llaves por el cabecilla de una trama que ahora habría estafado a varios inquilinos del inmueble. Así comenzó la estafa a los okupas del edificio situado en la Avenida Miguel Delibes, en el barrio de El Cañaveral (Madrid).

OKDIARIO ha podido hablar este viernes con alguno de estos okupas estafados: «He pagado dos meses de fianza y uno por adelantado, para mis posibilidades estaba bien. Ayer vino la Policía y me dijo que era una estafa, pero yo no sabía nada de esto (… ). Mis hijos me cuentan que les están insultando, me están tirando huevos en la azotea, estamos con mucho temor», indica una de las personas que se encuentra en uno de estos pisos. Ella asegura que tiene un contrato firmado: «He pagado mi mes adelantado y dos meses de fianza. Yo acepté vivir acá porque en otros lados me piden documentos y yo no cuento con documentos todavía. Hice el contrato con una señora y nunca me dio su celular».

Otro de los okupas explica también a OKDIARIO que conoció a un chico en un bar y le contó su situación: que vivía en una habitación con su mujer y su hija de nueve meses y que tenía 2.000 euros ahorrados. Le explicó que no podía alquilar una vivienda para su familia porque siempre le pedían un contrato de trabajo por más de un año y no lo tenía. La persona que conoció en el bar le ofreció una vivienda en El Cañaveral a cambio de ese dinero y luego un alquiler de 700 euros al mes. Ahora denuncia que no tiene a quién pedir responsabilidades porque esta persona «ha desaparecido de la faz de la tierra y no coge el teléfono».

Otra de las personas que viven de manera ilegal en este edificio ha reconocido a este diario que, por su condición de ser latina, es «muy difícil» que le den un piso en alquiler: «Un día una persona me dijo que tenía un contacto que te alquila superfácil sin papeles. Yo en vista de la necesidad acepté porque tengo hijos. Di el dinero en efectivo, dos meses de adelanto. Entré en la casa el 12 de agosto. Yo entré en el portal normal, me dio las llaves de mi casa y todo lo vi normal». Y añade: «Ayer de repente llegaron varias personas rompiendo cerraduras, diciendo que yo estaba okupando una vivienda. Cuando llegó la Policía nos dijo que nos teníamos que ir, pero yo me negué porque considero que no estoy haciendo nada ilegal. Tengo un contrato de arrendamiento. Nosotros no somos delincuentes, somos víctimas de una estafa».

Esta misma mujer insiste en que nunca sospechó de que el contrato era ilegal a pesar de que no le pidieron ningún tipo de documentación porque era la primera vez que hacía un contrato para el alquiler de una vivienda en España. «Nos juzgan a nosotros pero, ¿dónde están las personas que estafaron?», concluye.

La convivencia entre los inquilinos del edificio en el que hay okupadas 12 viviendas se está haciendo insostenible y durante la mañana de este viernes se ha producido un gravísimo enfrentamiento entre un vecino muy alterado y una okupa en presencia de la hija menor de esta última. El hombre ha sido detenido por la Policía. Los vecinos además han cambiado durante la tarde de este viernes la cerradura del portal para que las personas que han sido estafadas no puedan volver a entrar en el edificio.