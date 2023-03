El Juzgado Mixto número 7 de Leganés (Madrid) investiga por un presunto delito contra la libertad sexual al hombre de 33 años que acosó a tres niñas menores de edad cuando iban a tomar un autobús de vuelta a casa. El vídeo grabado por las víctimas que acompaña esta información ha sido decisivo en la decisión del juzgado que no descarta que la investigación se dirija finalmente hacia una acusación por acoso sexual y daños.

El hombre, un español de 33 años de origen guineano conocido del barrio de Zarzaquemada (Leganés), cuenta con 17 antecedentes policiales por okupar viviendas, robo y acoso a su ex pareja. Tras su detención por el asalto a las menores, la policía lo puso a disposición judicial acusado de detención ilegal y daños, sin embargo el fiscal no consideró los hechos de gravedad, descartando prisión provisional para el presunto acosador que reside con su madre. El criterio que siguió la Fiscalía es que la levedad de los hechos, la situación del caso y la del procesado, no cumplen con los requisitos para ingresarle en la cárcel mientras se desarrolla la investigación.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de febrero, sobre las 21:00 horas, en una zona próxima a la estación de tren de Zarzaquemada. Allí, el hombre que ya había provocado daños en un bar de la zona, se encontró con las menores en otro establecimiento y comenzó a molestarlas. Ante ellas, agarró una tapa de alcantarilla y la estrelló contra el escaparate de uno de los locales.

Las niñas, de 13, 15 y 17 años abandonaron el local para coger un autobús de vuelta a casa tras finalizar sus actividades escolares, pero el sujeto las siguió. El hombre comenzó a acosarlas ofreciéndoles cocaína y 200 euros por acompañarle, ante la negativa de las menores les impidió subir al autobús agarrando del brazo a la más pequeña.

A pesar de los gritos estremecedores de las menores pidiendo ayuda, el autobús mantuvo sus puertas cerradas y siguió su camino sin que el conductor se interesara por lo que estaba sucediendo. Las menores reaccionaron refugiándose a la carrera en un bar cercano.

La Policía Nacional, que se hallaba en camino hacia la zona por una llamada previa motivada por los destrozos que el agresor había cometido en otro local, recibió una nueva llamada alertando de un intento de detención ilegal. Los agentes no tardaron en detener al acosador y tras los trámites pertinentes le pasaron a disposición judicial acusado de los delitos de detención ilegal y daños en los locales.

El acosador de las menores de Leganés, pide disculpas y mantiene que sólo pretendía que perdieran el autobús porque se burlaron de él. Una vez que el juzgado ha descartado su versión y también que intentara cometer un delito de detención ilegal con las niñas, el hombre está acusado de un delito contra la libertad sexual, presumiblemente de acoso sexual, algo que se determinará tras la declaración judicial de las menores prevista para el próximo 29 de marzo.