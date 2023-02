La juez concluye que el crimen de Milena fue obra de un solo asesino que se suicidó. La magistrada del Juzgado de Instrucción 44 de Madrid insiste en que «no existe el mas mínimo indicio ni duda razonable» de que Milena falleció en el domicilio de Alfonso F. «por asfixia, cuando se encontraba a solas con el homicida. La instructora descarta que terceras personas intervinieran en el asesinato de Milena o en el suicidio de «Fofi» el 22 de noviembre de 2022.

En el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez hace un relato de los hechos. Según la instructora, la joven de 20 años ejercía como señorita de compañía a través de una aplicación con la que se citaba con Alfonso, el asesino de 53 años. El 22 de noviembre de 2022 ambos quedaron a las 10 horas en la Puerta del Sol para visitar unos baños árabes en el centro de Madrid y posteriormente se trasladaron en taxi hasta el piso de Alfonso en la calle Fray Luis de León.

Posicionamientos telefónicos

Los posicionamientos telefónicos de ambos y el testimonio del taxista que les llevó hasta el domicilio, serviría según la juez, para descartar que Milena fuera asesinada en otro lugar o la participación de terceros en el crimen. El crimen tuvo lugar en la vivienda de Alfonso, donde este hombre estranguló esa tarde a Milena entre las 12 y las 16 horas, según la autopsia, durante una especie de juego en los que el cliente pedía a las chicas que fingieran estar muertas. La juez llega a esta conclusión tras el testimonio de otras jóvenes contratadas por el asesino en similares condiciones, a las que sometía a juegos en los que simulaba estrangularlas.

Tras el crimen, Alfonso encerró el cuerpo de Milena en una habitación con un candado. Al día siguiente, 23 de noviembre, el asesino quedó con otra joven conocida de Milena. A esta chica le confesó que había estado con Milena el día anterior, y también sus intenciones suicidas. Alfonso sufría un cáncer terminal y problemas mentales.

El día 24, tras eliminar su perfil de Instagram y enviar un nuevo mensaje a la última chica anunciándole su intención de quitarse la vida, Alfonso se suicidó ahorcándose. Su cuerpo fue encontrado el día 26 en su vivienda por unos amigos que avisaron a la Policía. Los agentes que acudieron al levantamiento del cadáver del asesino no abrieron la puerta cerrada con candado que escondía a la víctima. No tenían orden de registro y se marcharon.

Tras el levantamiento del cadáver, la ex mujer de Alfonso y un amigo se presentaron en la vivienda para recoger los efectos del fallecido. Movido por la curiosidad, uno de ellos abrió el candado que cerraba el paso a una de las habitaciones de la vivienda, vió el cuerpo de Milena y no avisó a la Policía.

Confundida con una muñeca

El cadáver de Milena permaneció dos días más bajo llave en la habitación del piso de Arganzuela, hasta que el día 28 de noviembre la Policía conectó la desaparición de Milena con Alfonso. Los agentes volvieron al piso, abrieron el candado y hallaron el cadáver de la víctima. Cuando le preguntaron a la ex mujer y al amigo de Alfonso el motivo por el que no habían alertado de que el cuerpo de la chica estaba allí, estos respondieron que «habían confundido el cuerpo de la chica con una muñeca hinchable». La juez no pone en duda esta afirmación de los testigos.

La familia de la chica cree que mienten descaradamente para ocultar algo y que «sólo con el olor que debía desprender el cuerpo era suficiente para darse cuenta». Han pedido nuevas diligencias, que declaren los testigos de nuevo, y que se haga un examen de huellas y ADN en profundidad de la vivienda antes de levantar el precinto policial.

La juez se opone a que se hagan más diligencias, ha ordenado que se levante el precinto y rechaza que se identifique a un hombre que según la acusación habló en redes sociales de la muerte de la joven antes de que se produjera, ya que esto «no puede considerarse cierto». La juez no archiva el caso aún, como pide la fiscalía, porque falta por llegar el informe definitivo de la autopsia.