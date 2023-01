Dos testigos omitieron que habían descubierto el cadáver de Milena días antes que la Policía. El caso del asesinato de la joven en Madrid se retuerce todavía más tras la revelación de que dos testigos principales del caso, los que acudieron a la vivienda del presunto asesino, descubrieron el suicidio del hombre y de paso vieron el cadáver de la joven en una habitación que estaba cerrada con candado sin dar parte de ello a los agentes. El cuerpo de Milena no fue hallado por la Policía hasta dos días después, cuando relacionaron la desaparición de la chica con el hombre que se había ahorcado en su piso de Madrid y regresaron a la vivienda.

Milena desapareció en Madrid el pasado 22 de noviembre de 2022 cuando contaba con 20 años de edad. Había quedado con un conocido, un hombre de 53 años llamado Alfonso, cuando se le perdió la pista. Un día después, un amigo de la joven denunció su desaparición ante la Policía.

El 26 de noviembre, cuando la Policía todavía no había conectado la desaparición de Milena con Alfonso, éste fue hallado ahorcado en su piso del distrito madrileño de Arganzuela. El presunto asesino de Milena había dado muestras de intenciones suicidas en las redes sociales y en su perfil de WhatsApp. La ex mujer de Alfonso, preocupada porque éste no daba señales de vida, se presentó en su vivienda junto a un amigo. Allí les esperaba un trágico descubrimiento. Alfonso se había ahorcado con un cinturón.

Estos dos testigos relevantes del caso permanecieron en la casa de Alfonso durante varias horas hasta que llegó la Policía para hacerse cargo del fallecido. Las diligencias reflejan que los testigos ocuparon ese tiempo en recoger las pertenencias del finado, sin embargo, hicieron algo más. Movidos por la curiosidad, abrieron el candado que cerraba el paso a una de las habitaciones de la vivienda y en su interior, sobre una cama, vieron el cuerpo de Milena, que supuestamente ya habría muerto asesinada por Alfonso. Ante tal descubrimiento, lo lógico y correcto es alertar de ello a los policías que acudieron a ese piso al levantamiento del cadáver de Alfonso, pero eso no se produjo. La Policía se fue de la vivienda tras ejecutar el levantamiento del cadáver de Alfonso, y sin mirar dentro de la habitación del candado que guardaba el cuerpo de Milena.

Así, el cuerpo de Milena permaneció dos días más bajo llave en la habitación del piso de Arganzuela, hasta que el día 28 de noviembre la Policía conectó la desaparición de Milena con Alfonso. Los agentes volvieron al piso de Arganzuela, abrieron el candado y hallaron en la cama el cadáver de Milena. Cuando le preguntaron a los testigos por qué no habían alertado de que el cuerpo de la chica estaba allí, estos respondieron que «habían confundido el cuerpo de la chica con una muñeca hinchable».

Semejante revelación ha indignado a la familia de Milena y encendido sus sospechas, hasta el punto de solicitar al Juzgado de Instrucción 44 de Madrid, responsable de la investigación, que se vuelva a tomar declaración a los dos testigos por su comportamiento «altamente extraño» y atendiendo a que estuvieron en la vivienda al menos durante dos horas antes de que llegara la Policía y de que la ex mujer de Alfonso se quedó con el teléfono móvil del suicida durante dos días más antes de entregárselo a los investigadores.

El caso dista mucho aún de estar cerrado y la familia no se conforma con la simple explicación de que Alfonso mató a Milena y días después se suicidó. ¿Para qué esconder el cuerpo de Milena dentro de una habitación cerrada con un candando si te vas a quitar la vida?, ¿Estaba viva Milena cuando al menos uno de los dos testigos vio su cuerpo sobre la cama, dos días antes de que la encontrara la Policía?, ¿Quién más estuvo en esa casa?, ¿Fue Alfonso quién mató a Milena?

Son algunas de las muchas preguntas que se hace la familia de Milena, mientras espera desde hace dos meses a que llegue la autopsia del caso. También piden que se hagan todos los análisis posibles de restos biológicos, ADN y de huella de la vivienda donde supuestamente se produjo el asesinato, ya que esto último no está claro. Aún no se sabe si Milena, como ya reveló OKDIARIO, fue asesinada en el piso de Arganzuela, ya que en la habitación donde se recogió su cuerpo no había rastros de sangre ni de otros elementos que pudieran confirmar que le habían matado en ese lugar. De hecho, los policías de homicidios que acudieron al piso reflejan en las diligencias sus sospechas de que a Milena la mataron en otro lugar y depositaron su cuerpo posteriormente en la cama del piso de Arganzuela. De ser así, ¿pudo Alfonso hacerlo él solo? Por todo esto, y porque la familia ni siquiera tiene constancia de que se hayan tomado huellas del candado que cerraba el cuerpo de Milena o hayan pedido que no se retire el precinto de la casa hasta que no se tenga constancia de que se hayan realizado todas las pruebas pertinentes.

Igualmente, la familia de la víctima ha vuelto a solicitar que se les entreguen los efectos de la víctima, de los que sólo han recibido un bolso vacío, sin las tarjetas de crédito y los documentos que, según consta en diligencias, estaban dentro del mismo en el momento en que se halló su cadáver. El móvil de la joven tampoco ha aparecido hasta el momento y la familia teme que los efectos de Milena se haya entregado al joven con el que compartía vivienda en Alcalá de Henares y que figura como testigo en el caso, ya que sabía que Milena había quedado con Alfonso el día que la chica desapareció.