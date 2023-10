Incendio en tres discotecas de Murcia, en directo: fallecidos y última hora de los desaparecidos

El incendio en las discotecas Teatre, Fonda Milagros y Golden en la zona de copas de Las Atalayas en Murcia se ha saldado, por el momento, con 13 fallecidos. Los servicios de emergencias, policía y bomberos tratan de localizar a 3 personas que están en paradero desconocido, según fuentes del Ayuntamiento de Murcia. Aunque todavía se desconocen las causas del inicio del incendio, lo que se sabe hasta ahora es que una parte de la estructura de una de las discotecas cayó sobre las personas que pasaban una noche de sábado cualquiera en el local. Las primera hipótesis apuntan a un cortocircuito en la instalación eléctrica como principal motivo del trágico incendio. OKDIARIO te cuenta la última hora en directo del trágico incendio en las tres discotecas de Murcia, sigue toda la información de nuestros enviados especiales.

Algunos testimonios de la tragedia sucedida en la madrugada del sábado al domingo en Las Atalayas, una conocida zona de ocio de Murcia, narran el infierno que se vivió en el interior de los tres locales de ocio. Una joven narró en vivo a sus padres, a través de un mensaje de móvil, la dramática situación que se vivía en los peores momentos del incendio: «Mami, la amo; vamos a morir», decía la chica en un desgarrador mensaje.

Tres desaparecidos, con vida

La Delegación del Gobierno ha confirmado esta mañana del lunes 2 de octubre que tres de los cinco desaparecidos en el incendio están sanos y salvo. Los tres han podido contactar con sus familiares para decirles que estaban bien. En el momento del incendio se encontraban en otro lugar, y no habían podido hablar con sus familiares porque no tenían cobertura.

Pésame de los Reyes

La Casa del Rey ha mostrado su «dolor y consternación» por el incendio en las discotecas de Murcia, que ha provocado la muerte de 13 personas y tres desaparecidos, y ha trasladado su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la ciudad.

«Deseamos una pronta recuperación a los heridos y agradecemos a todos los profesionales de emergencias su trabajo ejemplar», ha manifestado Zarzuela a través de un mensaje publicado en las redes.

Además, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha informado que el Rey Felipe VI le ha contactado para trasladarle el pésame y el dolor de la Casa Real «por la tragedia que estamos viviendo». «Agradezco su solidaridad y cercanía con los familiares y con esta tierra a la que está tan vinculado», ha apuntado el regidor.

Temperaturas de 1.000 grados en las discotecas

Para poder hacerse una idea de la virulencia de las llamas, los bomberos de Murcia aseguran que en el interior de las discotecas, donde han fallecido al menos 13 personas, se llegaron a alcanzar los 1.000 grados. Las llamas, la decoración y la propia estructura del edificio convirtieron los tres locales de ocio en Las Atalayas en una verdadera caldera sin prácticamente escapatoria.

Salvó la vida por no ir a un cumpleaños

Los testimonios recogidos de personas que han salvado la vida en el incendio de Las Atalayas en Murcia son estremecedores. José salvó la vida al no acudir al cumpleaños de su amigo Erik, de 30 años. OKDIARIO ha podido hablar a las puertas del establecimiento con José, un joven que salvó su vida por no asistir al 30 cumpleaños de su amigo Erik Hernández, un nicaragüense que, junto a una veintena de amigos en el restaurante La Fonda, un establecimiento muy frecuentado por la comunidad colombiana. «No te lo esperas, mi amigo ya no está. Y todavía nos están pidiendo ayuda de la Policía para poder identificar los cuerpos», afirma.

Un fallo eléctrico, posible causa del incendio en Murcia

Aunque todavía no se han esclarecido las causas del incendio, las primeras hipótesis de los investigadores se centran en un fallo eléctrico como principal causa del incendio en Teatre, Fonda Milagros y Golden. Los testimonios recogidos atestiguan que se pudieron producir a causa de un cortocircuito en la instalación eléctrica que compartían todos esos establecimientos. De hecho, no hace mucho tiempo, las discotecas eran un único local que acabó dividiéndose en varios establecimientos.