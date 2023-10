La discoteca La Fonda de Murcia en la que se originó la tragedia del pasado domingo no existe en los registros administrativos del Ayuntamiento. Así lo han confirmado fuentes municipales a OKDIARIO. La división en dos partes de la discoteca Teatre, que dio a luz a La Fonda, no se aprobó por parte del Gobierno municipal del PSOE en 2019 y, por lo tanto, La Fonda no existía como local en los registros del Ayuntamiento.

«Nosotros vamos a depurar todas las responsabilidades que puedan haber por parte de cualquiera. Vamos a comparecer ante la justicia, no sólo para aportar toda la información, sino también como acusación particular contra quien ha incumplido la orden de cese. Esto es un Estado de derecho y cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad», ha anunciado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia con el Partido Popular, Antonio Navarro.

Las declaraciones del concejal apuntan directamente al anterior Gobierno municipal del PSOE que fue quien decretó el cese de actividad de las discotecas implicadas en el incendio en enero de 2022. Medida que no llegó a ejecutarse permitiendo que los dos locales continuaran funcionando sin permiso. Hoy el ex concejal de urbanismo del PSOE cuando se abrieron los expedientes ha declarado que su trabajo se limita a la tramitación administrativa del expediente, sin aclarar el motivo por el que las discotecas han funcionado sin permiso durante un año y 9 meses sin que nadie lo evitara.

La secuencia de los hechos arranca en el año 2008 cuando la sociedad Teatre S.L. obtuvo licencia de funcionamiento como «discoteca con cocina». En 2019 la sociedad presentó (y lo hizo) una solicitud de modificación para dividir la discoteca Teatre en dos locales diferentes: Teatre y la discoteca Fonda de los Milagros.

En enero de 2022 el Gobierno municipal del PSOE decretó una orden de cese de actividad para el local Teatre porque la división en dos partes del local incumplía las normativas, entre ellas las de seguridad y que ambos locales compartían el sistema eléctrico. Al decretar nula la división de Teatre en dos locales, La Fonda no llegó a existir administrativamente hablando.

Es decir, La Fonda no existe para el Ayuntamiento porque nunca se autorizó. El proyecto de legalización para dividir Teatre que sus propietarios presentaron a finales de 2022 no ha concluido ni se ha aprobado aún. Sin embargo, tanto Teatre como La Fonda existían y seguían funcionando sin permiso hasta el fin del gobierno municipal del PSOE y la reciente llegada al Ayuntamiento del PP hace 100 días.

Ha sido ahora tras la tragedia, según fuentes municipales, cuando el Gobierno del PP ha revisado todos los expedientes y ha hecho públicos los resultados. La discoteca Teatre funcionaba sin permiso y la discoteca La Fonda ni siquiera existía para el Ayuntamiento.