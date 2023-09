En el espacio de hoy de Levántate OK, Javier Cárdenas afirma que Pedro Sánchez ha marcado el camino con los CDR y ETA. Por eso sus ediles se comportan así, con un acto de soberbia y que sobraba, pero seguro que no sería capaz de hacérselo a Abascal. El edil socialista Daniel Viondi ha sido expulsado este jueves del Pleno del Ayuntamiento de Madrid después de darles tres cachetes en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras bajar de la tribuna y antes de volver a ocupar su escaño.

«¡Es usted un violento en los Plenos, no se lo voy a permitir!», ha expresado el alcalde levantando la voz y recordando que el concejal ya fue reprendido en otra ocasión por decir que iba a «arrancarle la cabeza» a un diputado en la Asamblea de Madrid, tal y como desveló OKDIARIO. Almeida, visiblemente enfadado, le ha exigido que no le volviera «a tocar la cara jamás» y el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras tres avisos, ha expulsado al socialista de la cámara. El regidor ha llegado al punto de tirar los papeles que tenía en su escaño. Ha señalado que el edil y su actitud es «impresentable».

Tras ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha exigido a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que expulse y suspenda de militancia a Viondi porque su comportamiento es «incompatible con la condición de concejal».

«No puede haber amenazas de violencia porque si no, no podremos contraponer ideas. Tenemos que ser ejemplares en nuestro comportamiento», ha destacado Carabante, quien ha asegurado que no cabe en el Pleno la actitud «amenazante, violenta y macarra». Maroto, ex ministra del PSOE y en la actualidad líder del grupo municipal socialista, con cara de circunstancias, se ha visto obligada a pedir disculpas por un acto que el PP considera «marca de la escuela de Pedro Sánchez».