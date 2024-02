Identificado el hombre hallado asesinado por cinco disparos en Alicante: era un piloto ruso desertor

Identificado este lunes un hombre que fue asesinado hace días en un aparcamiento de Villajoyosa (Alicante) asesinado por cinco disparos. Es Maksim Kuzminov, un piloto ruso desertor que entregó a Ucrania un helicóptero blindado de combate ruso Mi-8, llevándolo a la base aérea de la región de Járkov en agosto de 2023, con información confidencial según ha confirmado la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR). A cambio, Kiev le ofreció una compensación económica, seguridad y una nueva identidad.

Kuzminov llevó a cabo la operación del robo del helicóptero con nombre en código Titmouse el pasado mes de agosto para la inteligencia ucraniana. Según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, la operación consistió en capturar el helicóptero Mi-8 para adquirir información y equipos técnicos secretos, como se ha indicado anteriormente.

El piloto ruso asesinado explicó entonces que había decidido colaborar con Kiev en contra de los intereses de Moscú porque no quería formar parte de la invasión rusa de Ucrania. «La verdad está aquí. Que aquí no hay fascistas ni nazis», indicó entonces el piloto ruso desertor, en referencia a las explicaciones del Kremlin y el presidente de Rusia Vladimir Putin para llevar a cabo su operación en Ucrania. «Y siento mucho lo que está ocurriendo ahora. Los asesinatos, las lágrimas, la sangre. La gente se está matando entre sí, y ya está. Esto es lo único que no entiendo, lo único que no quería. Lo que está ocurriendo ahora es simplemente un genocidio del pueblo ucraniano», declaró Kuzminov, que destacó que «no quiero ser cómplice de los crímenes rusos. Ucrania ganará, es sólo cuestión de tiempo».

Defence Intelligence of Ukraine showed footage from its special operation «Titmouse», which resulted in successful luring of a Russian Mi-8 helicopter pilot to our side along with spare parts for fighter jets. The pilot himself spoke about the details. pic.twitter.com/J7nwoFyO0m

