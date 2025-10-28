La fiscal no se cree la excusas del triple asesino de Morata de Tajuña (Madrid). El acusado, Dilawar Hussein, ha declarado antes del final del juicio para insistir en que «Escuchaba voces que me llevaron allí (el escenario del crimen) y veía fantasmas». Las víctimas habían sufrido una ‘estafa del amor’ en internet por unos falsos novios estadounidenses que les exigían dinero. Las mujeres le pidieron 60.000 euros al asesino que se los prestó y no consiguió recuperarlos.

El juicio contra el asesino confeso de Morata de Tajuña ha quedado esta mañana visto para sentencia tras el interrogatorio del acusado, quien en primer lugar ha pedido perdón por matar a los tres septuagenarios el 17 de diciembre de 2022.

«Yo estaba mal. Mi cabeza no estaba bien. Escuché voces por mi enfermedad. Las voces me llevaron ahí. Salté la pared porque quería hablar con ellos pero sacaron cuchillos y yo vi un palo de hierro y les di», ha confesado el asesino a preguntas del fiscal.

«No huí a Pakistán por falta de dinero»

Dilawar Hussein, asesino confeso, ha relatado que prestó 40.000 euros a las hermanas y que estaba arruinado, por lo que tuvo que cerrar su locutorio. Tras ello, vivió seis meses con las víctimas. También ha reconocido que no huyó a Pakistán porque no tenía dinero.

El móvil del crimen fue la deuda que tenían las hermanas con el acusado, a quien debían 60.000 euros. Amelía y Ángeles fueron víctimas de una ‘estafa amorosa’ a manos de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán, a quienes mandaban dinero desde el locutorio que regentaba Dilawar.

En sede policial, manifestó a los investigadores que les mató con una barra de hierro que había en el domicilio y que volvió a los días para tratar de quemar los cuerpos. Además, aseguró que estaba «loco».

«El acusado exagera su enfermedad»

La fiscal se opone a que le apliquen los atenuantes de confesión y arrebato al acusado del triple crimen de Morata de Tajuña. Ha dado por acreditado que las hermanas fueron víctimas de una estafa y hubo voluntad por parte de Dilawar de matar a las víctimas por cómo cometió el crimen con golpes en la cabeza con una barra de hierro.

La fiscal sí admite que el acusado padecía una alteración psíquica, «aunque lo ha exagerado», ha recalcado. Así, ha solicitado que se le condene a 36 años de prisión por tres delitos de homicidio y un delito de quebrantamiento de condena, con una atenuante por alteración psíquica.

La defensa ha reclamado una pena de siete años y medio de cárcel por homicidio con las atenuantes de trastorno de personalidad paranoide, confesión y arrebato u obcecación. Según el abogado del acusado, su cliente tenía un transtorno, acreditado en los informes médicos, y por tanto «es otra víctima».

«Estafa del amor»

Las hermanas de Morata de Tajuña sufrieron una estafa amorosa a través de internet por parte de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán que les solicitaban dinero. Así, cuando se quedaron sin ahorros, pidieron un préstamo de 60.000 euros al que sería su asesino. Conocían a Dilawar, apodado el Negro, de haberle alquilado una de las habitaciones de su casa.

Al negarse las hermanas septuagenarias a devolver el dinero, Dilawar comenzó a amenazarlas y agredirlas. En septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al acusado una orden de alejamiento respecto de una de las hermanas, tras golpearla en la cabeza.

A mediados de enero de 2024, los vecinos denunciaron la desaparición de las víctimas sin saber que un mes antes, el 17 de diciembre de 2023, Dilawar había matado a las dos y a un tercer hermano. Dilawar fue detenido un mes después.

A golpes con una barra de hierro

Los hechos se produjeron la mañana del 17 de diciembre de 2023, cuando el asesino de Morata de Tajuña acudió al domicilio donde residían los tres hermanos asesinados.

Tras escalar el muro, llamó a la puerta del domicilio, y cuando le abrieron la puerta, mató a los tres hermanos a golpes con una barra de hierro. Dos días después, el asesino de Morata de Tajuña volvió a la casa de las víctimas para intentar quemar los cadáveres.

Según los informes forenses acreditados durante el juicio, el asesino de Morata de Tajuña tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, ya que sufre un trastorno paranoide de personalidad.