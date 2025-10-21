El abogado del presunto asesino de los tres hermanos septuagenarios de Morata de Tajuña (Madrid) ha pedido que se le rebaje la pena a poco más de siete años frente a los 36 que pide Fiscalía. El letrado defiende que el asesino pakistaní actuó bajo el atenuante de un trastorno psíquico paranoide y que el triple crimen fue fruto de un arrebato.

El juicio que este martes ha arrancado en la Audiencia de Madrid sienta en el banquillo a Dilawar Hussain por el triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña en el año 2023. Un triple asesinato por el que la Fiscalía pide 36 años de cárcel para el encausado, quien tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda. Por este cuarto crimen Dilawar tiene abierto otro proceso, que actualmente está en la fase final de la instrucción para luego ir a juicio.

La defensa del acusado solicita un total de 7 años y medio de cárcel, a razón de dos años y medio por cada muerte, por los tres homicidios cometidos según él, bajo tres atenuantes: alteración psíquica por trastorno paranoide, arrebato y confesión.

Fiscalía admite que tiene un trastorno

La fiscal pide 36 años de cárcel para el acusado por los tres delitos de homicidio con la atenuante de alteración psíquica, y un delito de quebrantamiento de condena, al considerar probado que entró en la vivienda de los hermanos saltando el muro y los mató dándole golpes en la cabeza con un palo de hierro o similar, y cómo dos días después volvió para prender fuego a los cadáveres.

La Fiscalía admite que el acusado tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas ,pero de forma leve, en el momento de los hechos. Según los informes médicos, el acusado presenta «un trastorno de personalidad donde predominan los rasgos paranoides, junto a una carga progresiva de frustración vivencial situacional».

La deuda de los hermanos con el asesino

El detonante del triple crimen de Morata de Tajuña se encuentra en la deuda que dos de las hermanas tenían con el asesino. Víctimas de una «estafa del amor» por internet, de la que no supieron salir, las hermanas llegaron a deberle más de 60.000 euros al pakistaní.

Las hermanas nunca llegaron a cobrar la herencia millonaria que les habían prometido sus novios ficticios estadounidenses y el asesino les reclamó el dinero que le debían varias veces, sin éxito.

Finalmente, Dilawar tuvo que cerrar su locutorio, se quedó en la calle y dejó de enviar dinero a su familia en Pakistán, hasta que el día del crimen fue a reclamar la deuda a las hermanas y terminó matándolas, y a un tercer hermano discapacitado, a golpes con una barra de hierro. Dos días después regresó a la vivienda de las víctimas e intentó quemar los cadáveres consiguiéndolo parcialmente.