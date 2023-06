El juzgado Penal número 1 de Barcelona ha dictado orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para garantizar su asistencia a juicio de Albert Cavallé más conocido como el «estafador del amor». Cavallé estaba procesado por un delito de estafa y ayer miércoles no se presentó al juicio que tenía señalado en el juzgado penal 1 de Barcelona y no justificó, ni tampoco su abogado, su no presencia en la vista oral. Como a Cavallé le piden una pena superior a 2 años de prisión la vista no pudo celebrarse en ausencia del acusado. Ahora el Juzgado ha decretado que cuando la Policía lo detenga deberá ingresar en prisión.

El juez responde así a una petición de la Fiscalía tras no presentarse al juicio de este miércoles aunque el abogado de Cavallé aseguró que su cliente no había acudido por una «indisposición» aunque no presentó justificante médico acreditativo.

La Fiscalía pide para Cavallé tres años de cárcel por un presunto delito de estafa continuada, tras pedir 850 euros repartidos en dos préstamos que nunca devolvió, según el escrito de acusación. La defensa, por su parte, niega las acusaciones de la Fiscalía y pide la absolución para «el estafador del amor».