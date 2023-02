‘El estafador del amor’ se enfrenta a 10 años de cárcel por robar 70.000 euros a seis mujeres. Albert Cavallé se sentará por enésima vez en el banquillo acusado de engañar y robar a media docena de mujeres que conoció a través de las redes sociales. Según el fiscal, Cavallé siempre se hacía pasar por inversor, millonario, abogado o cirujano, para entablar una relación sentimental y pedirles dinero con excusas muy elaboradas. También les robaba las tarjetas de crédito que usaba para costearse noches en los hoteles más caros de Barcelona o saciar su faceta de comprador compulsivo.

Son seis mujeres, a las que conoció entre los años 2015 y 2017, las que han llevado a Cavallé este miércoles 8 de febrero al banquillo de la Audiencia de Barcelona, aunque en su listado de víctimas también figuran hombres a los que supuestamente engañó.

A la primera de las víctimas le dijo que era abogado e hijo del dueño de una conocida clínica de Barcelona. Aprovechándose de que la víctima era extranjera y estaba en situación irregular, el estafador «le hizo creer que solucionaría sus problemas». Primero le pidió 1.000 euros para abrir una cuenta bancaria, asegurándole que su madre era directora de una oficina de La Caixa. Poco después, le pidió 2.000 euros más en efectivo para conseguirle un NIE. Cuando la víctima le dio el dinero, Cavallé se lo quedó, desapareció y la bloqueó en WhatsApp.

Dos años después, en mayo de 2017, ‘El estafador del amor’ volvió a echar sus redes en la red social Badoo. Ahora se presentaba como cirujano que debido a su trabajo y a sus cuentas en Panamá, viajaba con frecuencia a ese país centroamericano, mostrando a la víctima reservas de vuelo en avión privado. La excusa era que por el escándalo de ‘Los papeles de Panamá’ tenía sus cuentas bloqueadas y le pidió ayuda a la mujer. La víctima llegó a hacerle ingresos a Cavallé por más de 51.000 euros. En una de sus estancias en casa de la mujer, Cavallé aprovechó presuntamente para robar la tarjeta de crédito de la madre de la víctima y gastarse más de 3.500 euros en compras. Cuando fue descubierto, Cavallé desapareció del mapa.

También en mayo de 2017 el acusado, que ahora decía llamarse Albert Cavallé Planas y ser hijo de una familia de millonarios, inició relación con una nueva víctima. La excusa de Cavallé era que tenía nacionalidad andorrana y una gran cantidad de billetes de 500 euros pero no podía cambiarlos. Le pidió a la víctima mil euros para «ir tirando». Luego aseguró habérselos devuelto mostrándole un pantallazo de una transferencia que nunca se hizo. Una noche, ya en el domicilio de la víctima, presuntamente le robó 500 euros del bolso y los datos del DNI y de la tarjeta de crédito con los que hizo una reserva de habitación en un hotel por valor de 300 euros.

En junio de 2017, Cavallé atrapó a otra víctima a través del portal Girls BCN. Le dijo que se llamaba Pablo Angosto Pallares y que era inversor, hijo de una familia de millonarios, pero que «pasaba por un problema de tesorería, dado que su dinero estaba en cuentas en Panamá». Le pidió dinero a la víctima y ésta le prestó 10.500 euros en efectivo, que ya no volvió a ver jamás. Para hacerla creer que era solvente y que se lo devolvería, la invitó a dos noches de estancia en un hotel de cuatro estrellas, con cargos en la cuenta del auténtico señor Angosto Pallares, que con el tiempo denunció la estafa que ahora también se investiga.

A la sexta víctima, le dijo que se llamaba Álvaro en vez de Albert, y aprovechando que una noche en la que la víctima no estaba en su casa y él se había quedado a dormir, fotografió el DNI de la mujer y su tarjeta de crédito, y con esos datos reservó y pagó una habitación en un hotel de lujo.

Por todo esto, Cavallé se enfrenta el próximo miércoles a la pena más alta que le han pedido, casi diez años de prisión por los delitos de estafa continuada, hurto y obstrucción a la justicia ya que, supuestamente, Cavallé amenazó por teléfono a una de las víctimas para que no declarara e intentó persuadir a otra de que retirara la denuncia a cambio de dinero. Cuando vio que no funcionaban las coacciones, llamó «puta» y «peste» a una de ellas, y a la otra le dijo que «ya nos iremos viendo, cada vez vivo más cerca de tu casa», generando «desasosiego en la víctima» según la fiscalía.

La defensa de Cavallé intentará demostrar que sólo pretendía acostarse con el mayor número de mujeres, y el dinero que recibió fue de forma voluntaria por las víctimas.

Lo cierto es que Albert Cavallé, antes de que arranque este juicio, ya colecciona nueve condenas por hechos similares. La última, de tres años y medio, en un juicio en el que también ejerció de abogado de la acusación el letrado Diego González Blesa.

La razón por la que ‘El estafador del amor’ aún no ha entrado en prisión está en lo poco abultado de esas condenas que no superan los dos años de cárcel y que quedan suspendidas mientras no tenga una condena mayor. Sin embargo, esta última sentencia de tres años y medio de cárcel, que Cavallé ha recurrido en última instancia ante el Tribunal Supremo, amenaza con llevarle a prisión durante una buena temporada en cuanto se constituya en firme. Y a todo esto, se podría sumar una nueva condena por el juicio que arranca este miércoles y que no será el último al que se enfrente en los próximos años.