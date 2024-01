La Audiencia Provincial de León condena al ex concejal de Ponferrada Pedro Muñoz a casi 17años de cárcel por lesiones agravadas y maltrato con los agravantes de parentesco y discriminación por razón de género contra su ex mujer. La Sala ratifica la petición del Ministerio Fiscal por maltrato habitual, y lo absuelve del delito más grave de asesinato en grado de tentativa que le imputaban las acusaciones particulares.

Muñoz deberá pagar a la víctima, a la que dejó parapléjica y en una silla de ruedas, una indemnización superior al millón y medio de euros y al Sacyl de la Junta de Castilla y León más de 97.000 euros por la atención sanitaria que prestó a Díaz por las gravísimas lesiones que le ocasionó.

En total, la sentencia condena a Pedro Muñoz a 16 años y 11 meses de cárcel por maltrato habitual, maltrato en el ámbito familiar y lesiones agravadas a su ex esposa Raquel Díaz.

Igualmente, la Audiencia de León establece para el condenado ex concejal de Ponferrada la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de ella o comunicarse con la mujer por cualquier vía durante 33 años y medio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como la privación del derecho a tenencia de armas durante cuatro años.

Fiscalía rebajó la acusación

Finalmente, el Tribunal ha hecho suyo el relato de la fiscal María Inés Lescún. La Fiscalía modificó su acusación, suavizándola de tentativa de asesinato a lesiones agravadas porque consideró en última instancia que el ex concejal no quería matar a su mujer y se arrepintió de los hechos.

Según su escrito, «El procesado, tras ejecutar hechos dirigidos a acabar con la vida de su esposa(lanzándola desde la terraza a la calle y posteriormente arrastrándola dentro la vivienda y golpeándola), se arrepintió, la colocó en una posición de seguridad y alertó al 112 pidiendo ayuda, presentándose los servicios médicos en el lugar, quienes atendieron y trasladaron a la víctima al hospital en estado de extrema gravedad».

Fiscalía argumentaba la posibilidad de obtener una pena mayor acusando por lesiones agravadas y maltrato habitual, que por tentativa de homicidio, y en su relato de hechos afirmaba que el ex concejal de Ponferrada «controlaba de forma obsesiva a Raquel, limitando sus relaciones tanto con su entorno familiar como con sus amistades, llamándola insistentemente para saber dónde y con quién se encontraba en cada momento, incrementándose la conducta de control y dominación después del matrimonio».

Esto llevó a la víctima, según la Fiscalía, a «Ocultar la existencia de ciertas amistades e, incluso, a alquilar pisos en los que la misma se refugiaba cuando mantenía discusiones con Pedro para no ser localizada, amenazándola en múltiples ocasiones para que regresara al domicilio, con expresiones como puta, zorra, ¿dónde estás?, la gente como tú tiene que estar en la calle, cómo no vuelvas te vas a enterar’ y también con que no contara a nadie lo que sucedía en su relación, pues en caso contrario, le iba a arruinar la vida o hacerle daño a sus seres queridos».

La acusación, sin embargo, pedía una condena mucho más dura contra el ex concejal de Ponferrada por una tentativa de asesinato sobre su entonces mujer por lo ocurrido el 27 de mayo de 2020, cuando la lanzó presuntamente al vacío desde la terraza de la primera planta de la casa de Toreno (León) en la que vivían durante el confinamiento del primer estado de alarma.

La acusación, en absoluto de acuerdo con Fiscalía, insistía en que el acusado atacó por sorpresa a su mujer, lanzándola desde la terraza de la vivienda a la planta baja, para luego bajar las escaleras y mientras ella está indefensa en el suelo, golpearla brutalmente con un palo en la cabeza hasta que la creyó muerta.

Para la acusación, no cabía ninguna duda de que el acusado hizo todo lo relatado con la intención de matar a su mujer, con alevosía y ensañamiento.