El chat entre la ‘influencer’ y el empresario al que robaron 400.000 € en el Wellington: «Tu voz es sexy»

«Tu voz es sexy», con estas palabras el empresario Enrique Abascal, víctima de un robo de película en el Hotel Wellington de Madrid, se dirigía a la influencer Marta Hermoso, detenida como sospechosa del presunto saqueo. Al ciudadano mexicano le sustrajeron tres relojes de lujo valorados en 360.000 euros, pulseras de pelo de elefante por un valor de 6.700 euros, 5.000 euros en metálico y más objetos personales de menor valor.

Los días previos al robo en la habitación 423 del Wellington, el empresario mexicano tuvo varios encuentros con la conocida influencer sevillana. Tal y como se desprende de las conversaciones entre ellos en posesión OKDIARIO, ambos quedaron en varios locales del barrio de Salamanca como el restaurante Zuma, el piano bar Castellana 8 o Amazónico, entre otros.

Los dos mantuvieron conversaciones cariñosas los días antes del robo durante la estancia en Madrid del empresario. El día 26 de septiembre de 2024, el empresario se despidió de la influencer por teléfono diciéndole «que duermas rico» y comentaba que le encantaba su voz, describiéndola como «lo más sexy del mundo».

Posteriormente, el empresario mencionó que le hubiera encantado ver una serie con ella, a lo que la influencer respondió que era demasiado para una primera cita.

Continuaron con un intercambio juguetón donde ella decía «no» y él respondía «sí», hablando sobre lo que sentían, con Enrique admitiendo «un poquito sí». La conversación seguía con tono ligero, con risas («Jajaja») y mensajes como «déjate ir» y «disfruta».

La conversación tras el robo

El 28 de septiembre de 2024, día del robo en el Wellington, ambos vuelven a hablar y se intercambian llamadas por teléfono. El empresario mexicano, en uno de estos contactos, le cuenta que le han sustraído sus pertenencias de la habitación del hotel.

Marta comenzó a enviar mensajes de preocupación: «Estoy en shock Enrique, cuando quieras llámame». «No entiendo cómo ha podido pasar eso, nadie te siguió? Estás en un hotel joder cómo puede ser», le dice tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta. Después consiguió localizarle por teléfono y hablaron durante seis minutos.

La influencer volvió a escribirle tras esta conversación diciendo que le parecía de mal gusto que estuviera de mal humor cuando ella solo estaba preocupada, ofreciéndole ayuda. «Te deseo que averigües quién te hizo eso y lo más pronto posible. Cualquier cosa que necesites estoy aquí», le dijo.

Fue entonces cuando la conversación se volvió más formal con «un saludo Enrique», a lo que él respondió con: «Muchas gracias, saludos». Marta continuó expresando su angustia: «Me siento supermal por ti, te juro ni tengo ganas de ir al cumple. En fin nos hablamos pronto».

Preocupada por los seguimientos

La influencer siguió la conversación informándole de que estaba hablando con su madre por teléfono y que estaba empezando a sentirse insegura por si alguien les había seguido.

«Estoy al tlf con mi mamá porque aunque no lo creas tengo miedo. No sé si alguien te venía siguiendo y yo he estado contigo y vinimos a mi casa», le dijo la joven.

Confesó sentirse mal y encontrar la situación muy extraña, preguntándole a Enrique si estaba involucrado en algo peligroso: «A nadie cercano a mí le ha pasado esto jamás, ¿tú no andas en ninguna cosa rara, no?». A lo que Enrique Abascal respondió: «Soy empresario, no mames».

El robo del Wellington

La investigación policial, que corre a cargo de la Policía Judicial de la comisaría del distrito de Salamanca (Madrid), ha revelado que el empresario llegó el miércoles 25 de septiembre de 2024 a Madrid. Pasó tiempo con la influencer y sus amigas. Tres días después, su habitación fue desvalijada.

Al regresar a su estancia en el Hotel Wellington se encontró con una escena desoladora: la puerta forzada, la habitación completamente revuelta y la caja fuerte, que había sido violentamente arrancada de su ubicación, desaparecida.

Los policías detuvieron a la influencer y a tres individuos que aparecen en las cámaras de seguridad entrando en la habitación del empresario mexicano. Los vídeos del sumario revelan cómo salieron del alojamiento con una maleta.

A pesar de la gravedad de los hechos, todos los arrestados fueron posteriormente puestos en libertad con cargos, acusados de un delito de robo con fuerza.

Los sospechosos del robo en el Hotel Wellington tenían numerosos arrestos previos en el distrito de Usera-Villaverde. Los tres individuos coleccionaban entre todos ellos más de 50 antecedentes policiales.