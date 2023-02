«Mi nombre es Margaret Moran, vivo en Dublín (Irlanda) y estoy jubilada de un puesto de relaciones públicas. No me gusta estar sin hacer nada, así que cuando el periodista español contactó conmigo, me pareció algo nuevo». Así se ha presentado la investigadora que ha conseguido encontrar, por fin, al único testigo que asegura que vio bajar del barco City of Plymouth a Antonio Anglés al inicio del segundo episodio de Anglés: historia de una fuga. «Nunca me hubiera imaginado que iba a llegar tan lejos», ha reconocido.

Esta noche se desvela más información: un hombre, hasta ahora anónimo, que asegura que vio a Antonio Anglés la noche del 25 de marzo de 1993 en el muelle del puerto de Dublín, aporta nuevos datos con material que puede dar un vuelco a todo lo que se ha dado por hecho sobre los últimos pasos del fugitivo más buscado de España, uno de los asesinos de las tres niñas de Alcassèr.

Tres décadas de misterio suelen ser aliciente suficiente para que las televisiones se lancen a la captura de una audiencia a la que el nombre de Antonio Anglés retrotrae a uno de los crímenes más terribles y oscuros de la historia de este país. El asesinato de las jóvenes Miriam, Toñi y Desirée, que desaparecieron una noche de viernes en noviembre de 1992 y acabaron en manos de dos desalmados, las de Anglés y las de su colega Miguel Ricart, que sí que acabó con sus huesos en la cárcel, de donde ha conseguido salir recientemente, aunque sea por un breve lapso de tiempo. Pero los suyos aún siguen en paradero desconocido.

Este martes por la noche laSexta emite a partir de las 22:30 horas el tercer episodio de Anglés: Historia de una fuga, en el que se desvela el testimonio inédito anteriormente citado.

Los primeros pasos de esta investigación han tenido lugar en Ringsend, un suburbio cerca del puerto de Dublín (Irlanda). «Fui allí a mostrar una fotografía de Antonio Anglés. 30 años después, a lo mejor, alguien lo podía reconocer», ha explicado Moran que ha preguntado por Anglés casa por casa. «Parecía una misión imposible. No había forma de confirmar que Anglés había estado en esos sitios», ha reconocido, la cual nunca cejó en su búsqueda.

Sus pesquisas le llevaron hasta Jimmy Murray, director del Irish National Trust, quien le aseguró que «no era inusual» llevar un polizón a bordo. «Alguien debió informar (a Antonio Anglés) sobre cuándo salía el barco, el mejor momento para subirse y bajarse y la mejor ubicación para hacerlo».