El pasado viernes 5 de enero, un avión de Alaska Airlines que se dirigía hacia la ciudad californiana de Ontario tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras perder una puerta en pleno trayecto. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, ha afirmado que la luz de fallo de presurización automática se había iluminado en el mismo avión de Alaska Airlines el 7 de diciembre, así como los días 3 y 4 de enero.

Tras las advertencias, la compañía optó por impedir que dicho avión, un Boeing 737 Max 9 con 177 personas a bordo, realizara vuelos largos a Hawaii sobre el agua para que, en caso de que se encendiera una vez más la luz de aviso, pudiera regresar rápidamente a un aeropuerto. Tal y como ha informado Homendy, el avión tenía limitado su alcance y no poseía permiso para realizar vuelos de larga distancia sobre el agua.

Alaska Airlines afirmó que «en todos los casos, el informe fue evaluado y resulto completamente según los procedimientos de mantenimiento aprobados y en plano cumplimiento de todas las regulaciones aplicables de la Administración Federal de Aviación».

La pieza que se desprendió provocando así el aterrizaje de emergencia ha sido localizada en un patio trasero de un edificio suburbano en el vecindario de Cedar Hills. Así lo ha confirmado la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El «componente clave que faltaba» para determinar la causa del accidente ya ha sido recuperado.

Un profesor, identificado como Bob, ha sido quien ha localizado el tapón de dicha puerta en el jardín de su casa. Su hallazgo será fundamental para las investigaciones.

En consecuencia, desde la Administración Federal de Aviación se ordenó la inmovilización de todos los aviones Boeing Max 9 instalados con el mismo panel, un total de 171. Alaska Airlines suspendió temporalmente los vuelos de su flota de 65 aviones Boeing.

La gravedad del accidente llevó a esta decisión de paralizar de manera inmediata todos los vuelos en territorio nacional de los Boeing de este modelo para su posterior inspección y aplicación de medidas de corrección oportunas.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea ha asegurado que los Boeing que operan en Europa no están inmovilizados, puesto que «ninguna aerolínea utiliza esta versión del 737-9».

#EASA has adopted an Emergency Airworthiness Directive issued by @FAANews grounding some @Boeing 737-9 aircraft for inspection. To our knowledge, no EU airline is using this version of the 737-9. EASA will follow further developments closely. https://t.co/NaCCLbVje4#flightsafety

— EASA (@EASA) January 7, 2024