Los dos hermanos venezolanos acusados de acoso sexual a decenas de mujeres y menores en su país permanecerán en prisión por orden de la Audiencia Nacional mientras se estudia su extradición a Venezuela. Rebeca y Francisco García fueron detenidos en Madrid el pasado martes después de que un vecino del barrio de Valdebebas reconociera a la pareja.

La historia de los dos hermanos venezolanos salió a la luz la semana pasada, cuando decenas de víctimas publicaron sus denuncias contra la pareja por episodios de amenazas y acoso sexual que se llevaron a cabo en redes e incluso en los trabajos, los domicilios de las víctimas o los colegios de sus víctimas. Incluso llegaron a intentar atropella a más de una de sus víctimas a pesar de que estaban siendo grabados por los agredidos. Además, se les señala por un supuesto delito de pornografía infantil.

Ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el que ha tomado la decisión de enviar a prisión a los dos hermanos venezolanos que se enfrentarían en su país a penas de hasta 30 años de cárcel en caso de ser extraditados.

El caso salió a la luz después de que decenas de mujeres contaran la semana pasada en redes sociales que eran víctimas del acoso y la intimidación de Rebeca desde 2017. Su hermano está señalado por supuestamente posesión de pornografía infantil. A las denuncias contra Rebeca por acoso grave, también se han añadido otras que señalan a su hermano, Francisco García, por presuntamente fotografiar a niños en baños y aseos subiendo las imágenes a las redes sociales.

Se escondían en Madrid

Esa visibilidad hizo que la Policía identificara a los hermanos el pasado lunes en un supermercado de Valdebebas (Madrid). Fue después de que alguien los reconociera y llamara a la Policía. Un coche patrulla no tardó en presentarse en la zona y llevarse a los dos sospechosos, ya que no tenían documentación. Una vez en las instalaciones policiales, los policías comprobaron que no pesaba ninguna orden de detención por acoso sobre los dos hermanos venezolanos y ambos quedaron en libertad.

Horas más tarde, y tras tener conocimiento de su localización en Madrid, la justicia venezolana envió una petición internacional de detención a la Policía española que volvió a localizar rápidamente a la pareja de presuntos acosadores sexuales y procedió a su detención.

Ya puestos a disposición de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión de los dos hermanos venezolanos hasta que se resuelva sobre su extradición y el juez ha concedido la medida cautelar.

Tal y como suele ocurrir en los casos de fugitivos reclamados por otros estados con los que hay firmados protocolos de extradición, la defensa presentará sus alegaciones y el juez decidirá.