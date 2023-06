Así fueron asesinados los primos desaparecidos en Toledo según los audios de los testigos que cuentan el crimen. La policía concluye que la muerte de los primos que encontraron en un vertedero de Toledo fue accidental, sin embargo, varios testigos del caso mantienen que fueron asesinados por un clan gitano de la ciudad manchega. OKDIARIO ha accedido a los audios de estos testigos que cuentan como los dos menores estuvieron retenidos en una vivienda de Toledo, torturados, mutilados, ahogados y sus cadáveres arrojados a contenedores de basura.

Se trata de una pareja de testigos muy cercanos a la familia que siempre estuvo en el objetivo de los investigadores. Estos testigos hablaron con los que, para la familia de las víctimas, son los presuntos autores del crimen. La Policía le tomó declaración a ambos testigos, que están pendientes de que les llame a declarar el juez del caso.

La pista de los dos primos desaparecidos, Ángel de 11 años y su primo Fernando de 17, se perdió el 10 de diciembre de 2022 cuando fueron juntos a un supermercado en Madrid mientras el padre de uno de ellos esperaba en una lavandería. Los dos menores, como demuestran las cámaras de seguridad, salieron del supermercado por la parte trasera y huyeron a Toledo con la intención de visitar a la ex novia del mayor de los chicos.

La Policía pudo reconstruir el itinerario de los menores desde su llegada a Toledo hasta la última vez que se les vio con vida en la ciudad. En el camino los chicos se entretuvieron mirando unos contenedores de basura. El 15 de diciembre encontraron el cadáver del mayor en el vertedero de Toledo. En enero hallaron al más pequeño de los dos en el mismo vertedero. La Policía ha concluido su investigación en que se trata de una muerte accidental. Mantienen que los niños se metieron a dormir dentro de los contenedores de basura y se quedaron dormidos, luego murieron aplastados y asfixiados por la basura en el camión o en el vertedero.

La familia de las víctimas no cree la versión del accidente. Los menores tenían dinero y podían quedarse a dormir en un hostal. La autopsia no aclara en absoluto la muerte, sostienen. La familia de las víctimas cree que la familia gitana de la ex novia los mató para que no se acercaran a la niña. Ahora estos dos testigos, que ya declararon ante la Policía parecen darles la razón.

En estos términos se pronunciaban ambos testigos en unas grabaciones aportadas al caso y a las que OKDIARIO ha tenido acceso: «Los niños fueron engañados, era todo un plan que eran estos de Toledo, la familia de la ex mujer ¿vale? Ahí os tenéis que enfocar ahí ¿vale?, ellos fueron los que cometieron el delito contra el niño grande, ¿vale?, lo planearon, ¿vale?, lo planearon, porque cuando a mí me comentaron que incluso cuando fueron el padre del niño ahí a buscarlo a hablar con la niña, que le dieron un par de bofetadas a la niña, el padre me ha comentado que lloró en las escaleras y que ellos, pues que tenían los niños, ese día los tenían a los niños vivos, retenidos, entonces los niños los tenía primero una mujer, después se los llevó a su suegra, los tuvo la suegra de esta mujer, después de la suegra pasaron los niños a dos gitanas que viven juntas y ahí estuvieron en una habitación los niños unos días también y hasta que ya, pues decidieron el fatal desenlace de acabar con la vida del niño, el pequeño debía estar vivo por entonces».