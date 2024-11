Diego Montaña, el principal acusado del asesinato de Samuel Luiz, señalado por ser quien comenzó la paliza a la víctima con gritos homófobos, ha comenzado su declaración pidiendo perdón a la familia de la víctima del brutal crimen: «Pido perdón a la familia, esto empezó por mi culpa, si yo no llego a empezar, estaría vivo». Montaña ha sido el último de los acusados en declarar en la jornada de hoy. Ante el Tribunal Popular que le juzga en la Audiencia Provincial de La Coruña se ha derrumbado y ha roto a llorar: «Tengo un imagen que no me quitaré de la cabeza en la vida, el cuerpo de Samuel en el suelo rodeado de varias personas».

Su declaración se ha prolongado tan solo diez minutos, porque el principal acusado de la paliza mortal a Samuel Luiz dice no recordar bien lo que pasó, ni los golpes que le dio. Ha dicho que no recuerda bien los hechos porque antes de empezar a golpear a Samuel se había bebido una botella de alcohol.

Antes que Diego ha declarado Kaio Amaral, para quien la Fiscalía pide la pena más alta de prisión con 27 años de cárcel por el asesinato de Samuel Luiz y el robo con violencia de su teléfono móvil, ha sido el segundo de los tres acusados que restaban por declarar, y lo ha hecho para negar cualquier participación en los hechos. De paso, ha exculpado a algunos de sus compañeros de banquillo y señalado a otros. Ante todo, ha responsabilizado a «un menor» de la agresión más grave a Samuel Luiz: «Cuando Samuel se levanta y se va de espaldas al Playa, uno de los menores le golpea la cabeza con una botella o algo».

Le echan la culpa a unos menores

A diferencia de Alejandro Freire ‘Yumba’, que ha declarado antes que Kaio pero solo ha respondido a preguntas de su abogado, Amaral sí ha contestado a todas las partes. Lo ha hecho para declararse inocente del delito de asesinato. Ha explicado que cuando llega al lugar de la primera agresión, se encuentra a Yumba que está agarrando del cuello a Samuel, que estaba en el suelo y a Diego Montaña encima de la víctima. Según Kaio, él sólo interviene para separarlos pero: «Cuando Samuel se levanta y se va de espaldas al Playa, uno de los menores le golpea la cabeza».

«Nunca toqué a Samuel», ha insistido el acusado y aunque ha reconocido que se quedó con el móvil de la víctima para venderlo por piezas. Incluso intentó realizar un trato una tercera persona para venderle el terminal.

Preguntado por qué no alejó de la pelea ha respondido: «Porque mis colegas estaban en la pelea» y ha reconocido que Yumba, otro de los acusados, agredió a los senegaleses que intentaban proteger a Samuel Luiz de la tremenda paliza. Según Kaio, tras la pelea no fue al Hospital de La Coruña para enterarse del estado de la víctima y poder exculparse sino «porque una amiga fue ingresada por una intoxicación por consumo de alcohol. En ese momento, ha dicho: «Recibo una llamada en la que me dicen que a Samuel se lo llevaron tapado, pero no le di importancia porque podía ser una manta térmica».

Más tarde, cuando los agresores se reunieron en el Parque Europa, Kaio ha dicho que Diego Montaña, el principal acusado que inició la agresión a Samuel Luiz comentó: «Que había tenido un problema con un gay, pero no le dio mucha importancia».

Antes que Kaio, ha sido otro acusado, Alejandro Freire Yumba, quien ha comparecido ante el tribunal. Freire ha negado que le hiciera un mataleón a Samuel Luiz estrangulándole por el cuello: «Agarré a Samuel por la espalda y caímos al suelo, fue una reacción instintiva y no volví a tener contacto con él durante todo el incidente», ha dicho.

Yumba también se ha declarado inocente del delito de asesinato y ha respondido solo a las preguntas de su abogado. Ha asegurado que vio un forcejeo entre el acusado Diego Montaña y Samuel Luiz: «Cuando miré ya los vi agarrándose. Subí corriendo, agarré al otro chico por la espalda y caímos al suelo, fue una reacción instintiva al pensar que se estaba peleando con Diego. Solo forcejeamos unos segundos, y me levanté, en ningún momento lo intenté ahogar ni lo estrangulé, fueron muy pocos segundos», ha puntualizado.

En concreto, sobre el mataleón que le hizo a la víctima ha afirmado que nunca hizo artes marciales «ni sabría hacer una técnica así». Respecto a su participación en la pelea cuando los senegaleses intentaban proteger a Samuel, ya agonizante, Yumba ha culpado a los inmigrantes y les ha acusado de agredirle: «Estaban agresivos y uno me empujó hasta que cayó al suelo, me sentí agredido, entonces cuando me levanté vi al que me había empujado y le lancé un manotazo a la altura de su hombro, recuerdo que era tan alto que no le llegué a la cara». Yumba ha insistido en que nunca lanzó puñetazos a Samuel.

A preguntas de su defensa, Yumba ha dicho que había consumido mucho alcohol, unas diez o quince rayas de cocaína y porros, buscando atenuar los años de pena que le podrían caer en caso de ser finalmente condenado. En esa línea también ha pedido perdón por su actuación: No tengo palabras. Estoy muy arrepentido por lo que hice. Con la mano en el corazón quiero pedir disculpas a toda la gente a la que he podido hacer daño, pero también quiero decir una cosa: creo que Samuel no murió por mi culpa», ha finalizado.