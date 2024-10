El padre de Samuel Luiz: «A ningún animal se le abandona en una cuneta, y así dejasteis a mi hijo»

El padre de Samuel Luiz se ha dirigido a los acusados del cruel asesinato de su hijo durante su turno de declaración en el juicio por el asesinato del joven en La Coruña. Así Max Luiz, mirando a los presuntos asesinos ha dicho: «A ningún animal se le deja abandonado en una cuneta, y así dejasteis a mi hijo».»Me quitaron lo que más amaba», ha declarado entre sollozos. «Yo no quiero estar aquí, lo hago por obligación, solo deseo seguir con mi vida y cuidando del amor de mi vida; no me quedan fuerzas», ha dicho roto por el dolor. Posteriormente, uno de los testigos ha confirmado que los acusados eran un grupo muy agresivo y que uno de ellos le envió un mensaje que decía «igual si murió porque era gay».

Previamente a su declaración, la defensa del principal acusado Diego Montaña, ha intentado restar relevancia a la declaración del padre de Samuel ya que se preveía que no le iba a hacer ningún favor a su patrocinado. Según el letrado Luis Manuel Salgado, «Ésta declaración no va enfocadada en aclarar qué sucedió porque esa noche no fue testigo, se enfoca en otro aspectos».»Diego Montaña está preocupado y bastante abrumado por la situación, tanto judicial como extrajudicial. Está con ganas de manifestar lo que vio y presenció esa noche», ha puntualizado el letrado.

Ya en sala, el padre de Samuel Luiz ha protagonizado un testimonio desgarrador. «Cuanto antes acabemos, mejor para mí», ha comenzado su testimonio Maxsaud Luiz. Luego, a preguntas de la fiscal, Olga Serrano, ha explicado que su hijo era «su mejor amigo» y un joven al que no le gustaban las peleas y que se dedicaba por completo a sus estudios y a su trabajo.

«Mi hijo fue un ejemplo para muchos, nadie en esta vida puede hablar mal de él. Era un ejemplo perfecto, dentro y fuera de casa», ha contado el padre, orgulloso de su hijo, ante una sala en completo silencio y mientras los acusados le escuchaban cabizbajos. El padre de Samuel Luiz ha contado que su mujer y él siempre le advertían que tuviera cuidado, y su hijo les respondía tranquilizándoles, diciéndoles que nunca se metería en ningún lío.

«Igual sí le mataron por se gay»

Un antiguo amigo de Alejandro Freire, Yumba, acusado en el proceso, ha relatado que aquella noche vio a la víctima junto a una ambulancia y a otra persona del grupo de los procesados y lo relacionó todo.

«Yo consideraba que era un grupo agresivo porque había tenido otro tipo de disputas o peleas anteriormente, di por hecho que podía ser el grupo que estaba en el reservado. Se sabía que eran personas altamente agresivas que lo tenían a la mínima», ha detallado.

El testigo ha relatado ante la Audiencia Provincial más conflictos de esta pandilla y, de hecho, ha citado que en otra ocasión Kaio Amaral Silva le pegó a un compañero suyo, que al día siguiente tenía moratones en la cara y un ojo morado.

Él mismo le preguntó a Yumba aquella noche si había sido él, a lo que le respondió dos días más tarde quitándole importancia y le aclaró que «no había sido lo que pensaba porque pensaba que le habían pegado a un chico y ya».

Unos días después, Kaio Amaral Silva le contestó a una historia de Instagram sobre el crimen: «Él intentaba exculparse y yo evitaba la conversación», ha matizado.

En esa conversación se produjo el siguiente intercambio de mensajes: «No murió por ser gay», dijo este testigo; «A lo mejor, sí», respondió el acusado.