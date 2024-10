Así ha resumido la Fiscalía el asesinato del joven Samuel Luiz en la apertura del juicio contra cinco de sus agresores: «Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana contra Samuel Luiz». La vista ha comenzado tras la selección del jurado, con las lecturas de los escritos de acusación que reclaman penas de entre 22 y 27 años para los encausados. Las defensas, por su parte, exculpan a sus clientes y en la mayoría de los casos alegan que actuaron movidos por el excesivo consumo de alcohol para justificar el crimen.

La fiscal, que ha recordado que Samuel fue víctima de una primera agresión, y siguió siendo golpeado durante la huida hasta volver a ser interceptado y rematado por sus agresores, es contundente: «Todos son coautores, todos sus actos son necesarios para llegar al resultado, que fue . Es decir, acabar con la vida de Samuel Luiz, tras una agresión y una persecución contra el joven, que estaba totalmente indefenso».

El Ministerio Público solicita, como las otras acusaciones de la familia de la víctima y el colectivo LGTBI Alas Coruña, que se condene a los cinco acusados por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de La Coruña.

«Eran conscientes de la gravedad»

Las acusaciones también han querido remarcar que los acusados sabían que podían causar la muerte a Samuel Luiz. Así, Esther Martínez, la abogada de la familia de la víctima ha insistido en que los cinco acusados eran «perfectamente conscientes de la gravedad» de los hechos. La letrada ha explicado al tribunal: «Escucharán en este juicio que nadie tenía intenciones de matar a nadie, si golpeas a una persona de manera continua, el sentido común te dice que lo más normal es que se vaya a producir la muerte de esta persona».

«Nos dicen que no querían matarle, ¿entonces qué querían, mandarle a la UCI, dejarle en silla de ruedas y romperle todos los huesos?. Seis personas atacando, no cabe decir que no tenían intención de matar», ha puntualizado la abogada de la acusación particular que además ha recordado que no era la primera vez que los acusados se metían en peleas. Algo que en su día ya explicó el jefe de la investigación policial, el comisario Pedro Agudo: «Son un grupo extremadamente violento».

La víctima tendría 27 años

Samuel Luiz tendría hoy 27 años y sería enfermero, si no hubiera sido víctima de la manada de violentos que por un motivo absurdo le arrebataron la vida en una brutal paliza el 3 de julio de 2021.

Sus agresores comenzaron a atacarle porque creyeron que les estaba grabando a las puertas de una discoteca, cuando en realidad estaba haciendo una videollamada. Mientras le agredían le lanzaron insultos homófobos . La fiscal, Olga Serrano, ha insistido que el la hipótesis de que los agresores se confundieron es lo de menos, lo importante es que lo mataron salvajemente: «No es necesario probar el móvil en sí, sino que es necesario probar la intención de matar».

Todas las acusaciones han incluido el agravante por discriminación en vista de los insultos homófobos que recibió la víctima durante la agresión, y los mensajes que se intercambiaron los agresores tras el asesinato aludiendo a la condición de homosexual de Samuel Luiz.

Sin embargo, es la acusación popular, ejercida por la asociación Alas Coruña, la que va más allá y alega que la orientación sexual de la víctima fue el auténtico móvil del crimen. Algo que también tendrá que determinar el tribunal popular en la Audiencia Provincial de La Coruña a lo largo de estas semanas.