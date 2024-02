El vídeo de Sofía Suescun que ha hecho estallar a las redes: duras críticas por su operación de nariz

«Estoy deseando leeros», dijo Sofía Suescun a través de sus redes sociales después de operarse la nariz. «Me habían dicho que no fuera con muchas expectativas a este momento porque podría verme rara y demás. Sin embargo, me ha encantado». La influencer se ha sometido a una rinoplastia y ha compartido el proceso con sus seguidores. El problema es que nunca llueve a gusto de todos y en esta ocasión ha cruzado algunos límites que le han situado en el centro de la polémica. Sofía considera que ha atravesado por un proceso muy serio y sus detractores le han recordado que únicamente se ha hecho una cirugía estética.

Sofía Suescun lleva muchos años siendo un rostro controvertido dentro de nuestra crónica social. Hace un tiempo abandonó los platós de Telecinco para empezar una nueva aventura y centrarse en su faceta como creadora de contenido. Tiene que tener una imagen perfecta para que las marcas sigan contactando con ella, pero lo cierto es que ya ha protagonizado varios escándalos. La joven insiste en que ha estado bastante nerviosa antes de su operación, confesión que ha generado todo tipo de comentarios.

«No es por criticar, pero creo que su antigua nariz combinaba más con su cara. Pero como se dice, para gusto los colores», escribe un usuario tímidamente. Este paso adelante desató una tormenta que todavía no ha concluido, de hecho cada día hay críticas más contundentes. Una parte del público no entiende que Sofía haya estado tan preocupada por una operación a la que se ha sometido de forma voluntaria.

«La verdad es que me da hasta vergüenza, montar ese show porque te vas a arreglar la nariz porque allí te da la gana, que no es ningún tema médico ni de salud. Tú no sabes lo que es tener que bajar a un quirófano por obligación, por salud, y que tu familia esté en vilo esperándote a ver cómo ha ido la operación», le ha recordado una de sus seguidoras.

Las críticas que está recibiendo Sofía Suescun

Sofía Suescun tiene 27 años y saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Gran Hermano’. Terminó ganando el concurso y se posicionó como un rostro muy cotizado, de hecho viajó a Honduras para vivir la experiencia de ‘Supervivientes’ y su imagen salió muy beneficiado. La cuestión es que, según fue cogiendo confianza, cometió una serie de errores que ha terminado pagando caro. Su cuenta de Instagram se ha plagado de comentarios que le acusan de estar siendo muy injusta.

«Ojalá nunca tengas que hacer quimioterapia y radioterapia, entonces llorarías más», le dice alguien tras ver cómo se estaba lamentando después de la rinoplastia. «Te deseo mucha salud y que nunca tengas una enfermedad grave, que todos tus sufrimientos sean cirugías estéticas», escribe otro. La hija de Maite Galdeano, de un momento a otro, ha generado un conflicto sin precedentes y ahora su reputación como influencer corre peligro».

Sofía Suescun conoce mejor que nadie cómo funciona la crónica social. De hecho ha posado en la portada de varias revistas ya generado conflictos en Telecinco que han tenido mucha trascendencia. La cuestión es que hay asuntos que se le escapan de las manos y en este momento no ha sabido medir las consecuencias de sus palabras. Le están señalando por haber sido poco sensible, aunque ella insiste en que está muy concienciada con los problemas sociales. En muchas de sus entrevistas recalca que, a pesar de haber llegado a lo más alto, tiene en cuenta que no todo el mundo está en su posición.

La reputación de Sofía Suescun como influencer

Hay muchas marcas que se ponen en contacto con Sofía Suescun para patrocinar sus nuevos productos. Es un personaje que tiene mucho alcance y su tirón mediático le ha convertido en una auténtica estrella. Esa es la razón por la que debe tener bastante cuidado. El último revuelo que ha protagonizado le ha situado en el centro de la polémica, aunque sus seguidores más fieles han dado la cara por ella, recordando que está en su pleno derecho de pasar por quirófano por el motivo que considere oportuno.

«Si ella se quiere cambiar algo de su cuerpo es libre. No está haciendo nada malo, más bien preocuparos de que os falta en la vida para sentir la necesidad de atacar a otras personas», ha comentado una usuaria al ver que la reputación de su líder estaba en peligro. Todo esto no ha hecho que Sofía cambie de actitud. Continúa compartiendo el proceso que está siguiendo porque sabe que hay mucha gente que quiere lo mejor para ella.

«Se supone que que hoy y mañana son los peores días. ¿Cómo me veis? Yo no paro de cuidarme», público en su cuenta de Instagram. Después dejó claro que su novio Kiko Jiménez, conocido por la relación que tuvo con Gloria Camila Ortega, también está muy pendiente de ella. Él también es influencer y participa en el contenido que su novia genera en las redes, por eso ha dado su opinión sobre el resultado de la polémica rinoplastia. «Me he emocionado al verlo, ha quedado increíble».