La vez que Mariah Carey empujó a Chenoa en pleno directo sobre un escenario

La vida de los artistas está llena de momentos curiosos, sorprendentes y a veces incómodos. En el caso de Chenoa, cantante que saltó a la fama tras su paso por ‘Operación Triunfo’, uno de los episodios más memorables de su carrera ocurrió en 2003, durante su participación en el certamen internacional ‘Eurobest’. Fue allí donde coincidió con Mariah Carey, la icónica intérprete de ‘All I Want for Christmas Is You’, en un episodio que dejó huella en la memoria de la artista española y que recientemente ha compartido en el programa ‘Martínez y Hermanos’.

Corría el año 2003 y Chenoa, que había alcanzado la cuarta posición en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, recibió una inesperada propuesta. España debía enviar a un representante al concurso ‘Eurobest’, un certamen que reunía a los ganadores de los distintos ‘OT’ europeos. Sin embargo, por cuestiones de agenda o disponibilidad, ninguno de los ganadores podía asistir. De esta forma, la responsabilidad recayó en Chenoa, quien aceptó con entusiasmo la oportunidad.

La cantante no tardó en demostrar que su elección había sido acertada. Interpretó el clásico ‘It’s Raining Men’ y logró cautivar al jurado y al público, llevándose el primer premio. «Pasé de quedar cuarta en ‘Operación Triunfo’ a ganar un certamen internacional. ¡Fue una experiencia increíble!», recordó durante su intervención en el programa de Cuatro. Pero, ¿qué tiene que ver Mariah Carey en todo esto?

El encontronazo de Mariah Carey con Chenoa

En el escenario del ‘Eurobest’ no solo brillaron los participantes, sino también los invitados especiales. La gala contó con la presencia de dos grandes nombres de la música: Tom Jones y Mariah Carey. Ambos actuaron como figuras destacadas del evento y la diva estadounidense tenía el honor de entregar el premio a la ganadora.

Para Chenoa, compartir escenario con Carey era un sueño hecho realidad. Sin embargo, lo que parecía ser un momento mágico pronto se convirtió en una experiencia algo surrealista.

Chenoa ha revivido el momento en ‘Martínez y Hermanos’ con su característico sentido del humor. Tras anunciarse su victoria, la cantante, emocionada hasta las lágrimas, se dirigió rápidamente hacia Mariah Carey para abrazarla en señal de agradecimiento. Pero lo que esperaba que fuera un gesto de complicidad terminó siendo un episodio algo incómodo.

«Yo estaba llorando, completamente desbordada por la emoción, y fui corriendo hacia ella para abrazarla. Pero, cuando me acerqué, me apartó. No quería que le estropeara el maquillaje con mis lágrimas», contó entre risas.

Las palabras de Chenoa sobre Mariah Carey

Chenoa también aprovechó la ocasión para destacar la profesionalidad de Mariah Carey en cuanto a su apariencia. «Iba tuneadísima. Incluso llevaba los abdominales pintados con maquillaje y yo se los vi», reveló entre carcajadas, causando asombro en el plató. La ex de David Bisbal no escatimó en detalles al describir la imagen impecable de Carey, dejando claro que la estadounidense es una diva en toda regla.

El encuentro con Mariah Carey quedó grabado en la memoria de Chenoa no solo por el incidente del empujón, también por el significado del evento en su carrera. Ganar ‘Eurobest’ fue un punto de inflexión que consolidó su trayectoria tras su salida de ‘Operación Triunfo’. Aunque el episodio con Carey pudo haber empañado el momento, la artista supo manejar la situación con elegancia y centrarse en su logro.

El sentido del humor de la cantante

Durante su participación en el programa, Chenoa no perdió la oportunidad de recrear la escena. Incluso pidió la colaboración del presentador Dani Martínez, a quien empujó suavemente para ilustrar cómo había sido el gesto de Carey. La anécdota, que podría haber quedado como un recuerdo incómodo, fue transformada en un relato divertido que dejó claro el buen humor de la española.

La diferencia entre ambas artistas no pasó desapercibido para Chenoa. Mientras ella se considera una persona natural y cercana, Mariah Carey es conocida por ser una diva. Sin embargo, la cantante española no mostró resentimientos, reconociendo la trayectoria y el estatus de Carey como una de las estrellas más grandes de la música.

«Es la reina de la Navidad. ¿Cómo me iba a importar que me apartara? ¡Es Mariah Carey!», bromeó Chenoa, dejando claro que el respeto por la artista estadounidense sigue intacto, a pesar del incidente.

A más de 20 años de aquel evento, sigue recordando el ‘Eurobest’ como una de las experiencias más importantes de su carrera. El hecho de haber ganado un concurso internacional, representando a España y destacando entre otros artistas europeos, fue un logro que marcó su trayectoria y le permitió ganar mayor reconocimiento.

El encuentro con Mariah Carey se ha convertido en una de esas anécdotas que enriquecen la historia personal y profesional de cualquier artista. Para Chenoa, es una prueba más de que la música, al igual que la vida, está llena de momentos inesperados, algunos incómodos y otros memorables, pero todos dignos de ser contados.