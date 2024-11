‘All I Want for Christmas Is You’ cumple 30 años: el hit navideño más sonado de la historia

All I Want for Christmas Is You. Así se llama el villancico más conocido del planeta. Es interpretado por la cantante Mariah Carey y, con el paso del tiempo, se ha consolidado como todo un hit emblemático de las fiestas navideñas. Este 2024 cumple 30 años y desde LOOK hemos querido repasar todo lo que se sabe sobre esta canción que ha dado la vuelta al mundo.

Se lanzó en 1994 y, desde entonces, ha conseguido conmover los corazones de un gran número de personas. Carey fue su compositora, aunque no la única, ya que la escribió junto a Walter Afanasieff. Según cuentan, tan solo tardaron 15 minutos en terminarla. «Comencé a tocar un piano de rock and roll y eso inspiró a Mariah a comenzar con la letra. Poco después comenzamos a cantar y jugar con esta canción de rock and roll ‘boogie’, que inmediatamente se convirtió en el núcleo de lo que terminaría siendo All I Want for Christmas Is You», contó Afanasieff en una entrevista.

La revista Billboard, encargada de recoger las declaraciones del compositor, también añadió que la canción fue creada en agosto, pero que ambientaron todo para poder sumergirse en el máximo espíritu navideño: «Pusimos árboles de Navidad y luces al estudio para crear el ambiente […] Incluso se habló de traer algo de nieve en un momento, pero no lo hicimos, ¡gracias a Dios!», recordaba entre risas.

Aunque en un principio este himno se definió como original y precursor, lo cierto es que no fue la primera canción que se lanzó al mercado con ese nombre. En 1989, Vince Vance & The Valiants ya publicaron un single titulado así, aunque no obtuvo el mismo éxito que consiguió cinco años después Carey.

Mariah Carey en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Año tras año, All I Want for Christmas Is You vuelve a situarse entre las más escuchadas de la Navidad, siendo el tema que más tiempo se ha mantenido en el top 10 de singles del Reino Unido. Un dato que, hasta ahora, ninguna otra canción ha conseguido lograr. Como era de esperar, con estas cifras, Carey ha ganado tres récord guinness.

Una gira especial en honor al 30º aniversario

Como cada año, María Carey ha anunciado su habitual gira navideña pero, en esta ocasión, con motivo de la celebración del 30º aniversario de All I Want for Christmas Is You, la artista ha ampliado el tour estadounidense añadiendo varias ciudades que tendrán «muchas sorpresas». Será el próximo 6 de noviembre cuando comiencen los conciertos más esperados del año por sus fans y terminarán el 17 de diciembre en su ciudad natal, Nueva York.

El precio de las entradas va desde los 80 dólares hasta los casi 4.000. Las más exclusivas incluyen asientos en primera fila, un paquete de bebidas y aperitivos, así como, una noche de hotel y merchandising.