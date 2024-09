El duro pasado de Mariah Carey, marcado por los dramas: de la adicción de su hermana al divorcio de sus padres

Mariah Carey siempre muestra una imagen risueña y feliz de cara a los medios, por eso, la última publicación de la diva informando devastada de la muerte de su madre y su hermana, ha dejado sin palabras a sus fanáticos alrededor del mundo acostumbrados a ver siempre a la cantante mostrando su mejor sonrisa. Sin embargo, más allá de esta doble tragedia, la vida de Maríah Carey no fue siempre fácil. El pasado de su hermana con las drogas y el divorcio de sus padres, entre otros dramas, marcaron su vida de manera trascendental.

el último golpe que ha recibido Mariah Carey

Mariah Carey, en un concierto. (Foto: Gtres)

Mariah Carey pasará, sin duda ,este 2024, las vacaciones más duras de su vida. La cantante de Whitout you y All I want for Christmas is you, acaba de dar el último adiós a su madre, la cantante lírica Patricia Hickey de 87 años y a su hermana Alison Carey de 63, fallecidas el pasado fin de semana, ambas el mismo día, como señalaba la cantante en un comunicado oficial en el que aseguraba sentirse devastada: «Mi corazón está roto». Aunque no se revelaban los motivos de la fatídica muerte de sus familiares, Mariah confirmaba que su hermana fallecía a las pocas horas de su madre «por una serie de trágicos acontecimientos», una frase que abre todo tipo de incógnitas acerca de ese deceso.

Dos tragedias que se unen a una complicada vida personal que marcó el pasado de la artista y del que ella misma habló en su libro The Meaning of María Carey. Un libro autobiográfico en el que relató en primera persona las duras circunstancias que marcaron su primer matrimonio con el productor Tommy Mottola, marcado por el control extremo y los abusos, o la dura sombra de racismo que tocó su niñez.

Los baches que superó la artista en el pasado

Mariah Carey, con gafas de sol. (Foto: Gtres)

No solo eso, el divorcio de sus padres provocó que Mariah viviera sus años decisivos como son los de la infancia y juventud, marcados por una familia disfuncional, como ella misma la llamaba: «Cantar fue una forma de escapismo para mí y escribir una de procesamiento. Cuando era pequeña había desarrollado el instinto de sentir cuando se avecinaba la violencia. Me di cuenta de que cuando los gritos de los adultos alcanzaban cierto tono y velocidad, significaba que debía ponerme a cubierto», explicaba.

Sin embargo, estos episodios no fueron los más duros para Mariah. La complicada relación con su hermana, debido a su dependencia de las drogas, propiciaron que en ocasiones, su pasado se convirtiera en una oscura pesadilla: «Cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta», contaba sin tapujos.

Mariah Carey en 2017. (Foto: Gtres)

Ella misma también vivió en sus propias carnes la dura realidad de la enfermedad y en 2018 confesaba sufrir un trastorno de bipolaridad que en un principio quería negar hasta que se puso en manos de especialistas: “Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor. Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música”, explicaba. Un relato lleno de oscuridad y tragedia que hoy, en su particular presente, vive su capítulo más duro